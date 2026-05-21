Visita a Pechino del funzionario alto per riprova di una trattativa con l'amministrazione Trump sulle armi

La visita a Pechino di Elbridge Colby, un funzionario del Pentagono chiave, potrebbe trovarsi in chiarimento a causa della questione delle armi statunitensi da 14 miliardi di dollari per Taiwan, una questione importante che la Cina sta discutendo con il presidente Trump. I colloqui tra i cinesi e gli statunitensi sul pacchetto di armi e sulla visita a Pechino potrebbero essere a causa della tensione tra i due paesi.

La visita a Pechino di un funzionario del Pentagono è in dubbio per il pacchetto di armi statunitensi da 14 miliardi di dollari per Taiwan, riferisce il FT.

U.S. Under Secretary of Defence Elbridge Colby attends a meeting of the Ukraine Defence Contact Group, after a meeting of NATO Defence Ministers at the Alliance headquarters, in Brussels, Belgium February 12, 2026. REUTERS/Tom Nicholson. Questo notiziario è stato tradotto automaticamente da Reuter per consentire di leggere immediatamente in italiano il notiziario Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta e non può sostituire i traduttori umani.

La visita di Elbridge Colby a Pechino è in dubbio a causa della pressione della Cina sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari per Taiwan, secondo il Financial Times. Elbridge Colby ha discusso con funzionari cinesi un'eventuale visita estiva a Pechino, ma la Cina ha segnalato che non potrà approvare una visita fino a quando Trump non decida come procedere con il pacchetto di armi, riporta il Financial Times, citando persone familiarmente con le trattative





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