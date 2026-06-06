Visita del Papa in Spagna: messaggi contro la polarizzazione e per il negoziato in Ucraina

Il Papa Leone inizia la sua visita apostolica in Spagna, un viaggio che toccherà Madrid, Barcellona e le isole Canarie fino al 12 giugno. Durante il volo, rispondendo ai giornalisti, affronta temi cruciali come la guerra in Ucraina e la nozione di guerra giusta, invitando a spingere sul negoziato. Il Pontefice tiene un primo discorso pubblico in cui esorta a rifuggire le narrazioni divisive e ad apprezzare la complessità, definendola una vocazione europea. Il programma della visita include incontri con le autorità, la famiglia reale, una veglia di preghiera con i giovani e la visita a un progetto sociale per persone vulnerabili.

Il Papa Leone inizia la sua visita apostolica in Spagna , che si protrarrà fino al 12 giugno, toccando Madrid, Barcellona e le isole Canarie. L'aereo papale atterra all'aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, dove il Pontefice riceve l'accoglienza ufficiale delle autorità spagnole.

Il viaggio, il quarto internazionale del suo pontificato, è ricco di appuntamenti: dal Palazzo Reale, dove incontra il re Felipe VI e la famiglia reale, agli incontri con le autorità civili e religiose. Una visita che si concentra anche sul dialogo con i giovani e con le realtà sociali più vulnerabili, come il progetto 'Cedia 24 Horas' che sostiene persone in difficoltà.

Il Papa tiene un primo discorso pubblico in cui invita a rifuggire le narrazioni divisive e polarizzanti, apprezzando invece la complessità come specifica vocazione europea, di cui la Spagna è protagonista originale e fondamentale. Il Pontefice sottolinea l'importanza di non negare la complessità ma di apprezzarla, per permettere al Vecchio Continente di rimanere giovane. A bordo dell'aereo, rispondendo alle domande dei giornalisti, affronta temi cruciali: la guerra in Ucraina e la nozione di guerra giusta.

Riguardo all'Ucraina, ribadisce la necessità di promuovere il negoziato, spingendo affinché la violenza trovi una conclusione. Sulla teoria della guerra giusta, dichiara che viene da secoli passati, quando non si immaginavano le armi e la capacità di distruzione attuali, come già approfondito nell'enciclica 'Magnifica Humanitas'. Sempre in volo, conferma la sua vicinanza alle vittime degli abusi sessuali, definendoli una ferita ancora aperta, e spiega che incontrerà alcune vittime ma che è impossibile riceverle tutte.

Il Papa conclude con un aneddoto personale: farà il tifo per gli USA ai Mondiali di calcio, anche se non sa quante partite riuscirà a vedere. Il programma della visita prosegue con la cerimonia al Palazzo Reale, l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico, il trasferimento alla Nunziatura, e la prima processione in papamobile per le strade della capitale.

Nel pomeriggio, la visita al Centro di Informazione e Accoglienza, e in serata la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima, un appuntamento centrale concepito come un festival della fede di marcata dimensione mariana, con la preghiera del rosario e la Vergine dell'Almudena, culminante nelle parole del Papa e nell'adorazione eucaristica





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