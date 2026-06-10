visita del segretario alla difesa USA Pete Hegseth a Guantanamo intensifica la pressione su Cuba

Il capo del Pentagono si reca alla base navale di Guantanamo Bay, confermando la strategia di Trump verso l'isola comunista.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha visitato mercoledì la base navale di Guantanamo Bay a Cuba , in un viaggio di alto profilo che rafforza la pressione dell'amministrazione Trump sull'isola comunista.

La visita arriva meno di due settimane dopo quella del generale Francis Donovan, comandante supremo per l'America Latina, che aveva incontrato un alto ufficiale cubano proprio nei pressi della base. Questi incontri segnalano una chiara escalation diplomatico-militare nella regione, con Washington che utilizza Guantanamo non solo come struttura detentiva ma anche come avamposto simbolico della sua presenza strategica nei Caraibi.

L'amministrazione Trump ha intensificato le azioni contro Cuba, ripristinando restrizioni economiche e aumentando le manovre navali per contrastare l'influenza cinese e russa sull'isola. Hegseth, durante la sua visita, ha incontrato il comandante della base e ha ispezionato le strutture, sottolineando l'importanza della base per la sicurezza nazionale statunitense. La risposta cubana è stata ferma: il governo dell'Avana ha definito le visite "atti di provocazione" e ha accusato gli USA di violare la sovranità internazionale.

Intanto, a Washington, il Pentagono ha annunciato nuove esercitazioni militari congiunte nella zona caraibica, suscitando preoccupazioni tra gli alleati latinoamericani. Gli analisti interpretano questa serie di visite come un messaggio chiaro a Cuba e ai suoi alleati, in un momento di tensione crescente per il controllo dello stretto della Florida e dei traffici illegali. La base di Guantanamo,oricamente al centro di polemiche per le detenzioniWithout trial, ritorna sotto i riflettori come simbolo della politica estera aggressiva di Trump.

Le autorità cubane hanno rafforzato la sorveglianza aerea e navale intorno alla base, temendo incidenti diplomatici. Anche il Congresso statunitense è diviso: alcuni esponenti repubblicani elogiano la severità verso L'Avana, mentre i democratici accusano l'amministrazione di rischiare una crisi internazionale. Nel contesto più ampio, le relazioni USA-Cuba sono tornate a livelli di Guerra Fredda, con reciproche espulsioni di diplomatici e la sospensione dei canali di dialogo.

La visita di Hegseth potrebbe quindi preludere a nuove misure unilaterali, come l'inasprimento del blocco commerciale o l'aumento delle sanzioni a settori strategici come il turismo e le telecomunicazioni. Gli esperti di sicurezza nazionale sottolineano che Guantanamo rimane un asset tattico fondamentale per le operazioni antidroga e il monitoraggio dei flussi migratori illegali verso gli USA.

Tuttavia, la presenza militare americana a Cuba è vista dall'Avana come un'occupazione illegale e un affronto alla sovranità nazionale. La comunità internazionale, attraverso l'ONU, ha ripetutamente chiesto la chiusura della base, senza esito. Ora, con l'amministrazione Trump che punta a riaffermare la potenza americana, Guantanamo diventa un teatro simbolico dello scontro ideologico. Le prossime settimane saranno cruciali: siattendono reazioni formali da parte del governo cubano e possibili contro-misure, come l'espulsione di funzionari USA dall'isola.

La stampa internazionale osserva con attenzione ogni sviluppo, temendo un'ulteriore deterioramento delle relazioni emisferiche. In un contesto di elezioni presidenziali a Cuba e di紧张的氛围 negli Stati Uniti, la mossa di Hegseth potrebbe anche avere una dimensione interna, per rafforzare l'immagine di Trump come leader forte contro i regimi avversari. La base di Guantanamo thus remains a flashpoint in a complex geopolitical game, where military presence, diplomacy and domestic politics intertwine.

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