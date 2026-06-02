Visita della presidente ad interim venezuelana Rodriguez in India per rafforzare cooperazione energetica e commerciale

La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez si reca in India per colloqui con il premier Modi, mirati ad espandere la cooperazione in energetico, farmaceutico e rinnovabili, mentre l'India aumenta le importazioni di greggio venezuelano dopo l'allentamento delle sanzioni Usa.

Il presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez visiterà l'India dal 3 al 7 giugno, ha dichiarato martedì il ministero degli Esteri indiano, in un momento in cui New Delhi sta intensificando le sue importazioni di greggio da Caracas.

L'India è risultata il secondo acquirente di petrolio venezuelano a maggio, con acquisti per 427.000 barili al giorno, secondo solo agli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Reuters. La società indiana Reliance Industries si è affermata come uno dei tre maggiori acquirenti di greggio venezuelano negli ultimi mesi. Durante la visita, Rodriguez terrà colloqui con il primo ministro indiano Narendra Modi, come annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri Randhir Jaiswal durante un briefing con i giornalisti.

Le discussioni, ha spiegato Jaiswal, riguarderanno l'intera gamma delle relazioni bilaterali e esploreranno ulteriori opportunità di cooperazione nei settori dell'energia, del commercio, degli investimenti, dei farmaci, dell'assistenza sanitaria, dei trasporti e delle energie rinnovabili. Questa visita segue quella del febbraio 2025, quando Rodriguez, allora ministro del petrolio, guidò una delegazione all'India Energy Week.

Il viaggio avviene in un contesto critico per l'India, terzo importatore mondiale di petrolio, alle prese con interruzioni delle forniture a seguito della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che ha di fatto bloccato lo Stretto di Hormuz, via di transito per oltre il 40% delle sue importazioni di greggio. L'India aveva interrotto gli acquisti di petrolio venezuelano lo scorso anno dopo che il presidente Usa Donald Trump aveva imposto un dazio del 25% sui paesi che compravano greggio dal Venezuela.

La ripresa degli acquisti è avvenuta a febbraio, allentamento delle sanzioni follow-up a un accordo di fornitura tra Washington e Caracas. Tale intesa, raggiunta dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti a gennaio, prevede che gli Usa controllino i proventi delle vendite di petrolio venezuelano tramite conti bancari gestiti dal Dipartimento del Tesoro, con condizioni commerciali che seguono le loro indicazioni.

L'aumento delle importazioni venezuelane riflette la strategia indiana di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico in risposta alle perturbazioni geopolitiche, mentre il Venezuela cerca di ripristinare la propria presenza sui mercati internazionali dopo anni di sanzioni. La visita di Rodriguez, figura di spicco del governo ad interim, sottolinea l'importanza che entrambi i paesi attribuiscono al rafforzamento dei legami economici e energetici, nonostante le complessità dello scenario internazionale





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