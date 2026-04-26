Visita di Re Carlo a Washington Confermata Nonostante le Preoccupazioni per la Sicurezza

La visita di Stato del Re Carlo III negli Stati Uniti è stata confermata, nonostante le recenti preoccupazioni per la sicurezza a seguito di un incidente durante un gala dei media a Washington. Il programma prevede incontri con il Presidente Trump, discorsi al Congresso e una visita al memoriale dell'11 settembre.

La visita di Stato del Re Carlo III a Washington D.C. è stata confermata, nonostante le preoccupazioni sollevate in seguito all'incidente avvenuto durante un gala dei media nella capitale americana.

La BBC riporta che, nonostante le voci di un possibile rinvio, il viaggio del Re e della Regina Camilla procederà come previsto, sebbene con la possibilità di modifiche al programma in base agli sviluppi della situazione. Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che sono in corso discussioni con le controparti statunitensi per valutare la situazione e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il Re è stato tenuto costantemente aggiornato sugli eventi ed ha espresso sollievo per l'incolumità del Presidente, della First Lady e di tutti gli ospiti presenti al gala. Il programma originale della visita, diffuso dalla Casa Bianca, prevede l'arrivo di Carlo III nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, dove sarà accolto dal Presidente Donald Trump e dalla First Lady.

L'incontro iniziale sarà un tè privato nella Green Room, seguito da una visita al nuovo alveare installato nel South Lawn della Casa Bianca, vicino all'orto presidenziale. Questo gesto sottolinea l'impegno del Re per la sostenibilità ambientale e la conservazione delle api.

Il giorno successivo, martedì 28 aprile, si terrà la cerimonia ufficiale di benvenuto, una tradizione che risale al XVIII secolo, con onori militari completi e l'esecuzione degli inni nazionali di entrambi i Paesi da parte della prestigiosa «The President's Own» United States Marine Band, accompagnata da 21 colpi di cannone. Il Presidente Trump terrà un discorso formale, e successivamente le due coppie reali e presidenziali si affacceranno al balcone della Blue Room per assistere a una parata d'onore che coinvolgerà 300 militari americani, rappresentanti di tutti e sei i rami delle forze armate, un evento senza precedenti per le visite di Stato.

A seguire, ci sarà uno scambio di doni simbolici e un incontro bilaterale tra il Re Carlo e il Presidente Trump, mentre la Regina Camilla trascorrerà del tempo con la First Lady in un programma separato. La serata culminerà con una cena di Stato nella East Room, un evento di grande prestigio e importanza diplomatica.

Un momento particolarmente significativo sarà il discorso che il Re Carlo terrà al Congresso americano, la prima volta che un monarca britannico si rivolge al Congresso da quando la Regina Elisabetta lo fece nel 1991. Questo discorso offrirà al Re l'opportunità di esprimere la sua visione e rafforzare i legami tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Infine, mercoledì, il Re Carlo si recherà a New York per una visita al memoriale dell'11 settembre, un omaggio commovente alle vittime degli attentati terroristici. Questa tappa del viaggio sottolinea l'importanza della memoria e della solidarietà internazionale.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'intero programma rimane soggetto a possibili modifiche in base all'evoluzione della situazione di sicurezza. Le autorità statunitensi e britanniche stanno lavorando a stretto contatto per garantire la massima sicurezza durante la visita, e qualsiasi decisione verrà presa tenendo conto delle circostanze attuali. La conferma della visita, nonostante le recenti preoccupazioni, rappresenta un segnale di continuità e di impegno nei rapporti bilaterali tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

La presenza del Re Carlo a Washington D.C. e New York sarà un'occasione importante per rafforzare la cooperazione in diversi settori, tra cui la sicurezza, l'economia e l'ambiente. La visita è vista come un'opportunità per promuovere i valori condivisi e affrontare le sfide globali che richiedono una risposta coordinata. L'attenzione mediatica sarà elevata, e la visita sarà seguita da vicino da tutto il mondo.

Si prevede che la presenza del Re Carlo contribuirà a rafforzare l'immagine del Regno Unito e a promuovere il dialogo e la comprensione tra le culture





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