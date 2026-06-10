Visita di Stato del Presidente sudcoreano Lee Jae-myung in Italia: focus su innovazione e cooperazione strategica

Il Presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung in visita ufficiale in Italia ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Premier Giorgia Meloni. In un'intervista ha delineato le prospettive di cooperazione bilaterale nei settori dell'intelligenza artificiale, manifattura avanzata e catene di approvvigionamento strategiche, presentando la strategia coreana per mantenere la competitività globale.

Il Presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung ha intrapreso una visita di Stato in Italia , sottolineando il ruolo centrale del soft power nella diplomazia coreana.

L'agenda prevede incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e successivamente con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un'intervista rilasciata in occasione della visita, il Presidente ha evidenziato le somiglianze tra Italia e Corea del Sud: entrambe nazioni con risorse naturali limitate ma capaci di affermarsi nell'economia globale grazie a creatività, innovazione e spirito imprenditoriale.

Ha ricordato come la prima autovettura sviluppata autonomamente da Hyundai, la Pony, sia stata disegnata dal maestro italiano Giorgetto Giugiaro, simbolo della lunga collaborazione nel settore automobilistico. Oggi la cooperazione bilaterale si trova a un nuovo punto di svolta, con opportunità concrete nei settori in cui l'intelligenza artificiale si integra con la manifattura avanzata. La Corea eccelle in semiconduttori, batterie, tecnologie digitali e AI; l'Italia vanta competenze mondiali in meccanica, aerospazio, automotive ed energia.

Il Presidente ha delineato la strategia coreana per rimanere competitiva in uno scenario internazionale segnato da rivalità geopolitiche: consolidare la leadership manifatturiera, integrare l'IA nei processi produttivi e rafforzare la cooperazione con partner affidabili, in particolare europei come l'Italia. Ha sottolineato che nessun Paese può gestire da solo le filiere strategiche e che la collaborazione è essenziale per creare opportunità nei settori del futuro.

La visita mira a elevare il partenariato strategico tra i due Paesi e a gettare le basi per una prosperità condivisa. L'articolo conclude notando come l'Europa stia guardando con crescente attenzione alla regione Indo-Pacifico, nella quale la Corea del Sud gioca un ruolo da protagonista





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