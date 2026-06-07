Visita di Xi Jinping a Pyongyang: rafforzamento dei legami tra Cina e Corea del Nord

Il presidente cinese Xi Jinping arriva a Pyongyang per una visita di due giorni, la prima in sette anni, in un contesto di rafforzamento della posizione di Kim Jong Un grazie al sostegno russo e all'arsenale nucleare. L'incontro mira a rilanciare la cooperazione economica bilaterale.

Il presidente cinese Xi Jinping arriverà lunedì a Pyongyang per una visita di due giorni, la prima in sette anni, in un momento in cui il leader nordcoreano Kim Jong Un si sente in una posizione di forza grazie al sostegno della Russia, al proprio arsenale nucleare e allo scarso interesse a dialogare con gli Stati Uniti.

Per Xi, a capo della seconda economia mondiale, questo viaggio rappresenta un tentativo di riportare la Corea del Nord nella sfera d'influenza cinese, dopo che i rapporti si erano raffreddati negli ultimi anni. Kim aveva già incontrato Xi a Pechino nel settembre 2024, in occasione di una grande parata militare, e da allora i due paesi hanno ripreso alcuni servizi ferroviari e aerei passeggeri.

Tuttavia, la visita di Xi arriva in un contesto molto diverso rispetto al suo primo viaggio nel 2019, quando i colloqui tra Kim e l'allora presidente americano Donald Trump erano falliti sulla questione della denuclearizzazione e della rimozione delle sanzioni. Da allora, Kim ha rafforzato i legami militari e commerciali con Mosca, inviando truppe a combattere per la Russia nella guerra in Ucraina, ha continuato a sviluppare le sue capacità nucleari in violazione delle sanzioni dell'ONU e ha chiuso ermeticamente i confini nordcoreani per fermare la fuga di cittadini.

Alla vigilia dell'arrivo di Xi, Pyongyang ha annunciato la costruzione di un cacciatorpediniere navale da 10.000 tonnellate e ha ribadito il suo status di potenza nucleare.

'Avere Xi a Pyongyang è un grande evento e il culmine di un paio di buoni anni di 'ritorno' per Kim', ha affermato Andrew Gilholm, analista di Control Risks. Nel 2019 Kim aveva organizzato per Xi una sontuosa accoglienza, con migliaia di persone che reggevano cartelli raffiguranti il volto di Xi e la bandiera cinese, e l'esecuzione della canzone 'Ti amo, Cina'.

Ma le relazioni tra i due paesi sono state a volte tese, in particolare proprio sul programma nucleare nordcoreano. Pechino si è pubblicamente opposta ai test nucleari di Pyongyang e ha chiesto la rinuncia alle armi atomiche. La Corea del Nord è stata cauta nel diventare troppo dipendente dalla Cina, con cui condivide un confine di 1.400 chilometri. Il sostegno della Russia probabilmente fornisce un certo equilibrio.

'La Corea del Nord sta sicuramente guadagnando economicamente da ciò che può fornire militarmente alla Russia', ha detto John Delury, senior fellow dell'Asia Society. 'Questo mette la Corea del Nord in una posizione in cui potrebbe sentirsi più sicura per aumentare il volume degli scambi e degli investimenti con la Cina'.

Qualsiasi risultato sostanziale dell'incontro riguarderà probabilmente la cooperazione economica, ha detto un diplomatico regionale, mentre la Corea del Nord avvia un piano di sviluppo quinquennale che include l'espansione del turismo come industria solida e la costruzione di più alloggi. Pyongyang ha chiuso le frontiere ai turisti stranieri all'inizio del 2020, imponendo alcuni dei più severi controlli anti-COVID al mondo, interrompendo una fonte modesta ma importante di valuta forte.

Prima della pandemia, i turisti cinesi rappresentavano la spina dorsale del turismo nordcoreano, costituendo circa il 90% dei visitatori stranieri. I primi turisti ammessi dopo il COVID sono stati circa 100 provenienti dall'Estremo Oriente russo nel febbraio 2024. La Corea del Nord è riuscita a fare progressi economici, ha detto il ministro degli Esteri di Singapore dopo una visita il mese scorso, e sembra avere poco interesse a impegnarsi con gli Stati Uniti o la Corea del Sud.

Pyongyang ha respinto la riunificazione con il Sud, un obiettivo di lunga data di entrambe le nazioni divise dalla guerra di Corea del 1950-1953. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, tuttavia, resta desideroso di dialogo e ha chiesto a Xi di aiutarlo in questo sforzo.

'Migliorare le relazioni intercoreane attraverso la mediazione del presidente Xi Jinping: speriamo che il presidente Xi svolga questo ruolo', ha detto Moon Chung-in, professore alla Yonsei University di Seul ed ex consigliere per la sicurezza nazionale di un precedente presidente sudcoreano. Kim ha tracciato alcune linee rosse, anche sul suo programma nucleare: oltre all'annuncio di domenica, giovedì ha chiesto un'espansione 'esponenziale' dell'arsenale atomico del paese





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