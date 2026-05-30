Visita medica annuale: Trump in eccellente salute, pienamente idoneo alla presidenza secondo il medico della Casa Bianca

Il memorandum del medico personale di Donald Trump, pubblicato dopo la visita annuale al Walter Reed, conferma l'idoneità fisica e cognitiva del presidente ottantenne nonostante l'età avanzata e uno stile di vita non sempre salutare. Il rapporto affronta anche le condizioni pregresse come l'insufficienza venosa e la terapia farmacologica in corso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trova in eccellente salute fisica ed è pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di comandante in capo e Capo dello Stato.

Questa è la conclusione principale del memorandum medico rilasciato dalla Casa Bianca a seguito della visita medica annuale condotta questa settimana al Walter Reed National Military Medical Center, come riportato dal Wall Street Journal. Il medico personale del presidente, il capitano di vascello Sean Barbabella, ha documentato che l'esame approfondito, il terzo dalla sua ripresa alla Casa Bianca, ha incluso test di laboratorio completi e consultazioni con ventidue specialisti provenienti da diverse prestigiose istituzioni accademiche.

Tra le raccomandazioni preventive fornite al presidente figurano importanti modifiche allo stile di vita, tra cui una dieta specifica, l'assunzione di aspirina a basso dosaggio, un aumento dell'attività fisica e il proseguimento di un programma di perdita di peso. I dati antropometrici mostrano che Trump pesa 108 chilogrammi (238 libbre), segnando un aumento di sei chilogrammi rispetto all'esame del 2025.

Nonostante questo incremento ponderal, il medico ha enfatizzato che le sue prestazioni cognitive e fisiche rimangono eccellenti e che egli è pienamente idoneo a sostenere le immense responsabilità della carica. Trump, che compirà ottant'anni il 14 giugno, è la persona più anziana ad aver mai assunto la presidenza americana, un fatto che colloca questi risultati medici in un contesto di scrutinio pubblico senza precedenti riguardo alla salute dei leader nazionali.

La situazione ricorda quella del suo predecessore, Joe Biden, la cui forma fisica e lucidità mentale erano state frequentemente messe in discussione durante il mandato, accuse che lo stesso Trump aveva amplificato durante la campagna elettorale. Ora, tuttavia, sono i democratici a mettere in dubbio l'idoneità di Trump, suggerendo che l'età stia erodendo le sue capacità.

A fronte di ciò, il medico della Casa Bianca ha dichiarato che, dopo specifici test neurologici e cognitivi, il presidente ha dimostrato uno stato mentale completamente normale. Durante il secondo mandato, i fotografi hanno individuato piccoli lividi sul dorso delle mani del presidente, spesso occultati con trucco o cerotti. Barbabella aveva precedentemente diagnosticato a Trump un'insufficienza venosa cronica, una condizione in cui le valvole venose non funzionano adeguatamente, causando ristagno di sangue o reflusso verso le gambe.

Il medico ha also confermato una diagnosi di “lieve irritazione dei tessuti molli”, attribuendo il gonfiore alla frequente attività di stringere mani e all'effetto benefico della terapia con aspirina. Riguardo al gonfiore agli arti inferiori segnalato in passato, Barbabella ha riferito di un miglioramento rispetto all'anno precedente. Il rapporto dettaglia anche la terapia farmacologica in corso: Trump assume rosuvastatina ed ezetimibe per gestire il colesterolo alto, oltre all'aspirina come misura preventiva cardiaca.

Un elemento positivo emerso dalla visita è il beneficio derivante dall'“Astensione per tutta la vita da tabacco e alcol”. Infine, Barbabella ha scritto che l’agenda quotidiana estremamente impegnativa del presidente “continua a sostenere il suo benessere generale”. Al di fuori della sua passione per il golf, Trump non pratica regolarmente esercizio fisico strutturato ed è noto per preferire una dieta ricca di cibi salati e grassi.

La relazione medica, quindi, dipinge un quadro di un anziano presidente che, nonostante qualche problema di salute gestibile e uno stile di vita non ottimale, supera le valutazioni cliniche standard per l'idoneità al ruolo





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