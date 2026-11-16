Visita Trump Asia: tensioni spy, Nvidia e elezioni midterm

Donald Trump affronta la visita in Asia tra scandalo spy, accuse a Nvidia e sconfitte elettorali. Dettagli sull'incontro con Xi Jinping e普京 a Shenzhen.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dirige in Asia in una settimana definita cruciale per le relazioni internazionali, navigando in acque politicalmente turbolente a causa di una sonora sconfitta nelle elezioni di medio termine e di un complesso scandalo legato a presunte spie cinesi. Il viaggio, che include un passaggio dal Manila a Shenzhen, mira a stabilire incontri diretti con i leader regionali, in particolare con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente russo Vladimir Putin, in un contesto segnato da crescente frizione strategica tra Washington e Pechino.

Contesto Tensione Spy e Nvidia a Shenzhen

L'incontro trilaterale programmato a Shenzhen per il forum dell'APEC rappresenta un momento di alto profilo diplomatico, sebbene le aspettative iniziali di un vertice a basso rischio siano state notevolmente modificate dall'attuale clima politico domestico e internazionale. Gli analisti avevano inizialmente previsto una dinamica più fluida data la tregua commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, estesa fino all'inizio dell'anno prossimo, ma la situazione è ormai profondamente alterata dagli eventi recenti che hanno colpito l'amministrazione Trump.

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Al centro della tempesta vi sono le accuse relative alla relazione extraconiugale del presidente di Nvidia, Jensen Huang, che intrattiene stretti legami con Donald Trump, con una donna sospettata di essere una spia cinese. Questo scandalo, unito alle critiche rivolte all'amministrazione per aver agito con lentezza sulla base di informazioni di intelligence, ha complicato le trattative. Le proteste contro il Partito Repubblicano nelle recenti elezioni di medio termine hanno ulteriormente indebolito la posizione negoziale di Trump, creando un ambiente in cui le dinamiche di potere sembrano spostarsi verso una maggiore intransigenza.

Reazioni Politiche e Strategia di Congresso

La risposta politica americana allo scandalo Nvidia è stata rapida e severa. Il portavoce della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, ha dichiarato la scorsa settimana che esiste un crescente consenso al Congresso per limitare ulteriormente l'accesso cinese ai chip avanzati. Questa linea dura sarà amplificata quando i Democratici assumeranno la maggioranza alla Camera e al Senato nel prossimo gennaio, rendendo il contesto legislativo estremamente ostile verso le aziende tecnologiche accusate di violazioni.

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Dall'altra parte dello oceano, gli analisti cinesi mostrano particolare preoccupazione per come la vicenda Nvidia potrebbe indurire definitivamente l'atteggiamento di Washington nei confronti della Cina. Pechino ha categoricamente respinto la narrazione delle spie, definendola una fabbricazione statunitense volta a giustificare un blocco tecnologico senza precedenti. Zhu Feng, direttore dell'Istituto di Studi Internazionali dell'Università di Nanjing, ha avvisato che questa disputa potrebbe accelerare il processo di "decoupling" (decoupling) dell'intelligenza artificiale tra le due superpotenze mondiali.

Nucleri e Legacy: Verso Kim Jong Un

Nonostante le tensioni, Donald Trump potrebbe preferire concentrarsi su obiettivi di costruzione del proprio patrimonio storico piuttosto che cercare nuovi scontri diretti con la Cina sull'accusa di spionaggio. Un funzionario senior dell'amministrazione ha sottolineato che il presidente non è previsto sollevi direttamente le accuse di spionaggio durante i colloqui con Xi Jinping, indicando che la situazione Nvidia non dovrebbe avere un impatto diretto sul viaggio ufficiale.

Al contrario, Trump sta cercando di consolidare la sua legacy diplomatica attraverso tentativi di raggiungere accordi di disarmo nucleare con Beijing e Mosca, o assicurando un nuovo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un. L'incontro triplo a Shenzhen è stato paragonato alla Conferenza di Yalta del 1945, sebbene Pechino consideri improbabile qualsiasi accordo sul controllo degli armamenti nucleari data la disparità numerica di testate rispetto agli Stati Uniti e alla Russia.

Impatto Geopolitico e Questioni Taiwan

L'implicazione di un possibile incontro con Kim Jong Un è vista da esperti come Victor Cha del Center for Strategic and International Studies come una parte fondamentale della diplomazia nordcoreana di Trump, un tema che il presidente ha coltivato intensamente durante i suoi mandati. Tuttavia, l'atmosfera di Yalta solleva preoccupazioni per paesi terzi, in particolare l'Ucraina, sebbene non si preveda che Trump affronterei direttamente la questione ucraina in questo contesto trilaterale.

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Xi Jinping potrebbe cercare di sfruttare la debolezza politica di Trump derivante dalla recente disfatta elettorale per perseguire gli interessi di Pechino. In cima alla lista di desideri di Beijing vi è la volontà di impedire l'approvazione da parte del presidente di un pacchetto di armi taiwanese da 14 miliardi di dollari. La Cina considera Taiwan parte del suo territorio e vede in questa potenziale vendita un chiaro segnale di sostegno americano all'indipendenza de facto dell'isola, un fattore che potrebbe determinare l'esito delle trattative future.