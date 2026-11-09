Vita da meteorologa in Antartide: la realtà di Deb in stazione

Deb racconta la sua vita in Antartide a Mawson. temperature a meno 20 gradi e routine quotidiana in un ambiente estremo. Scopri come sopravvive durante l'inverno.

Deb vive in una stazione scientifica in Antartide e gesta la sua vita quotidiana con una serenità sorprendente, trovandosi a proprio agio nonostante le temperature rigide che scendono fino a meno vent gradi Celsius. La sua esperienza professionale è iniziata nel duemilaquindici quando è entrata a far parte dell'Ufficio di Meteorologia come giovane meteorologa, dando il via a un percorso che l'ha portata a vivere avventure estreme ma anche molto più normali di quanto si possa immaginare. Spesso le persone si stupiscono nello scoprire quanto diventino normali molti aspetti della vita in stazione, continuando ad andare al lavoro, a mangiare con gli amici e a trovare il modo di rilassarsi dopo l'orario di lavoro.

La routine meteorologica a Mawson

Dopo una prima esperienza estiva in Antartide nella stagione duemilasette-duemilaotto, ha lavorato per diverse stagioni nelle basi di Casey e Davis, acquisendo competenze preziose che le hanno permesso di ambire a una missione più impegnativa. Voleva mettersi alla prova con qualcosa di più complesso, ovvero una missione invernale di circa dodici mesi, un obiettivo che ha raggiunto dopo sei mesi di formazione intensa tra Melbourne e Hobart. Arrivata a Mawson, non se n'è mai pentita, affrontando con coraggio le condizioni ambientali tutt'altro che ordinarie del continente più freddo della Terra. Le temperature sotto zero e i venti che possono raggiungere i sessanta nodi, circa centodieci chilometri orari, fanno parte della sua quotidianità, ma è proprio la continua trasformazione del paesaggio a conquistarla, vedendo cambiare il tempo con una bufera di neve furiosa un giorno e cieli sereni con un'aurora mozzafiato quello successivo.

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Compiti scientifici e svago comunitario

Le giornate sono scandite da attività diverse a seconda dei ruoli assegnati, dove gli scienziati raccolgono dati sul campo mentre tecnici, elettricisti, cuochi e idraulici lavorano instancabilmente per garantire il corretto funzionamento della stazione. Durante le precedenti missioni da meteorologa, Deb si svegliava all'alba per elaborare le previsioni necessarie a chi doveva lavorare all'esterno, inclusi i piloti che devono operare in condizioni critiche. Oggi, invece, si occupa delle osservazioni meteorologiche manuali e della manutenzione degli strumenti utilizzati per le previsioni, un ruolo che le richiede attenzione e precisione. Tra le esperienze più particolari c'è stata anche la tradizionale nuotata di metà inverno, una prova che, contrariamente alle aspettative, non è risultata insopportabile. Sorprendentemente, la parte più difficile è l'aria, poiché l'acqua è a meno un grado, mentre quella sopra la superficie arriva a meno vent gradi.

Crescere cibo e creare legami

Durante l'inverno il numero di persone presenti nelle stazioni si riduce drasticamente, costringendo chi resta a costruire rapporti molto stretti con gli altri membri della spedizione per affrontare i lunghi mesi lontani dal resto del mondo. La vita comunitaria diventa fondamentale in questo periodo, con serate cinema, quiz, allenamenti in palestra e feste che aiutano a trascorrere il tempo e a mantenere alto il morale. Quest'anno, il gruppo ha persino in programma di costruire insieme un castello di Hogwarts con i Lego, dimostrando come la fantasia sia una risorsa vitale. Nei giorni liberi c'è anche spazio per qualche attività insolita, e uno dei luoghi preferiti di Deb è la serra idroponica della base, dove vengono coltivati cetrioli, pomodori e verdure fresche. Trascorre parecchio tempo lì dentro, apprezzando un ambiente piacevole con temperature più calde, tanta umidità e il profumo delle piante.

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Responsabilità e consigli per il futuro

Non mancano, naturalmente, i momenti in cui la natura ricorda a tutti quanto sia fragile la presenza umana in quel luogo remoto e isolato. Tra i ricordi più intensi di Deb c'è un blackout che ha coinvolto l'intera stazione durante una bufera di neve, un evento che l'ha costretta, in quanto componente della squadra antincendio, a fare i conti con la possibilità di uscire nel vento gelido per intervenire. Quel momento le ha ricordato che, per quanto la stazione possa essere confortevole, la responsabilità della sicurezza è prima di tutto loro. Vivere in un ambiente così isolato porta a riscoprire il valore della natura, delle piccole cose e dei rapporti umani, trasformando l'Antartide in una seconda casa per chi ci trascorre un inverno.

Per chi sogna di partire, Deb ha un consiglio semplice e diretto: provarci, senza scoraggiarsi in caso di una prima candidatura respinta, facendo tante domande e chiedendo consigli a tutti. Nel suo caso, la formazione meteorologica è stata decisiva per ottenere il posto, evidenziando l'importanza delle competenze specifiche. Per chi aspira a un ruolo di supporto ai meteorologi, suggerisce anche di frequentare un corso introduttivo di meteorologia, così da poter dimostrare competenze specifiche anche quando non sono espressamente richieste dal curriculum, aumentando così le possibilità di successo in questa sfida unica.