Vitamina D dopo i 40 anni: i livelli ottimali e perché non accontentarsi della norma

La dottoressa Federica Almondo spiega perché il valore di 18 ng/mL non è sufficiente per le donne over 40 e come ottenere i benefici della vitamina D su sistema immunitario, umore e muscoli.

La dottoressa Federica Almondo, specialista in Scienza dell'Alimentazione e nutrizione personalizzata, risponde a una domanda molto comune tra le donne over 40: i valori di vitamina D. Molte donne si trovano con un livello di 18 ng/mL, considerato 'normale basso' dal proprio medico, ma in realtà non sufficiente per una salute ottimale.

Le principali società scientifiche internazionali indicano come target minimo 30 ng/mL per le donne in menopausa e post-menopausa, e per chi ha patologie metaboliche o ossee. Purtroppo, molti medici si basano ancora su soglie obsolete, creando confusione nelle pazienti. La vitamina D è molto più di un semplice nutriente per le ossa. Tecnicamente è un ormone, prodotto dalla pelle tramite esposizione solare, e agisce su numerosi tessuti del corpo: sistema immunitario, cuore, cervello, muscoli e intestino.

Le ricerche recenti mostrano che modula la risposta immunitaria, riduce l'infiammazione cronica e partecipa alla regolazione dell'umore e alla forza muscolare. Per ottenere questi benefici, i livelli ematici dovrebbero essere superiori a 50 ng/mL, secondo studi di esperti come Wimalawansa e Hollis.

Tuttavia, in Italia la carenza di vitamina D è diffusissima: oltre il 70-80% della popolazione presenta insufficienza o carenza, con picchi nelle donne oltre i 50 anni. Perché in un paese soleggiato come l'Italia? Da ottobre ad aprile, i raggi UVB sono troppo inclinati per stimolare la produzione cutanea di vitamina D. Anche in estate, l'uso di protezioni solari, il lavoro al chiuso e la scarsa esposizione corporea limitano la sintesi.

Inoltre, molte persone hanno varianti genetiche del recettore VDR che riducono l'efficienza della vitamina D. Per questo, l'integrazione diventa spesso necessaria, ma deve essere accompagnata da magnesio e vitamina K2 per garantire un corretto metabolismo. La dottoressa Almondo consiglia di non accontentarsi di valori considerati 'normali' ma di puntare a un target ottimale, specialmente dopo i 40 anni, quando il metabolismo rallenta e il rischio di malattie croniche aumenta.

Per approfondire, la rubrica affronta anche il ruolo della vitamina D nella prevenzione dell'invecchiamento metabolico. Una carenza prolungata può contribuire a osteoporosi, declino immunitario, disturbi dell'umore e debolezza muscolare. Le donne over 40 dovrebbero monitorare regolarmente i propri livelli e, se necessario, integrare sotto controllo medico. La combinazione di vitamina D3, K2 e magnesio è spesso consigliata per massimizzare l'assorbimento e l'efficacia.

Non bisogna sottovalutare l'importanza di una corretta esposizione solare e di una dieta ricca di grassi sani, che favoriscono l'assorbimento della vitamina liposolubile. Insomma, la vitamina D non è solo una questione di ossa, ma un pilastro per la salute a 360 gradi





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