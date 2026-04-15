Viterbo: Furto in Pasticceria e Atti Osceni, Cresce la Paura nel Centro Storico

Due episodi incresciosi nella notte a Viterbo accendono i riflettori sulla sicurezza urbana. Un furto in una pasticceria e atti osceni in strada destano preoccupazione tra residenti e commercianti del centro storico, che denunciano un clima di insicurezza crescente e criticano l'efficacia delle misure di controllo, inclusa la ZTL notturna.

A Viterbo , la sicurezza torna al centro del dibattito cittadino a seguito di due episodi preoccupanti verificatisi nella stessa notte. Il primo, un furto, ha colpito la pasticceria-caffetteria La dolce vita in via San Lorenzo. Un individuo, nottetempo, è riuscito a forzare la porta d'ingresso e a sottrarre il fondo cassa, circa 150 euro. La titolare, Valentina Uselli, ha denunciato l'accaduto sui social, pubblicando anche un'immagine del sospetto ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne. Uselli ha sottolineato come questo furto non sia un caso isolato, ma si inserisca in un contesto di crescente degrado e insicurezza nel centro storico . Ha criticato inoltre l'efficacia della ZTL notturna, definendola un facilitatore per i malintenzionati e proponendo che essa sia limitata alle ore diurne per favorire i turisti e contrastare spaccio e delinquenza. Le immagini delle telecamere sono state consegnate alle forze dell'ordine, che stanno procedendo all'identificazione del responsabile.

A poche ore di distanza, e a breve distanza dalla pasticceria, si è verificato un secondo episodio di grave turbativa dell'ordine pubblico. Nelle prime ore del mattino, intorno alle quattro, un uomo di presunta origine nordafricana è stato notato da alcuni residenti compiere atti osceni in pubblico, davanti alla vetrina di un negozio in via Roma, nei pressi di piazza del Comune. I testimoni hanno descritto la scena come scioccante e si sarebbe ripetuta per due volte. Anche questo grave incidente sarebbe stato documentato da una registrazione video, ora all'attenzione della Questura di Viterbo. Le autorità stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area per ricostruire l'accaduto e risalire all'identità dell'uomo.

La Confartigianato, tramite le parole di Andrea De Simone, ha espresso la propria preoccupazione, definendo questi episodi come parte di un quadro preoccupante per le attività economiche del centro. L'associazione sottolinea come cittadini e imprenditori vivano una crescente percezione di insicurezza e sollecita un potenziamento dei controlli, maggiori garanzie di sicurezza e un sostegno concreto a chi anima le città con il proprio lavoro. Entrambi gli episodi mettono in luce una problematica diffusa di sicurezza urbana che necessita di risposte concrete e immediate da parte delle istituzioni





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