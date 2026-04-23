Viterbo: Rabbia per il degrado a Porta San Leonardo e alle Fortezze

Denuncia di una cittadina mette in luce l'emergenza igienico-sanitaria e sociale nell'area di Porta San Leonardo e delle Fortezze a Viterbo, tra rifiuti, siringhe e episodi di degrado.

La situazione nell'area compresa tra Porta San Leonardo e le Fortezze a Viterbo è precipitata, generando un'ondata di indignazione e preoccupazione tra i residenti. La denuncia di una cittadina ha portato alla luce una realtà di degrado e abbandono che si protrae da tempo, nonostante i recenti interventi di riqualificazione urbana in altre zone della città.

La testimonianza descrive scene di sporcizia estrema, con rifiuti di ogni genere, inclusi materassi abbandonati, siringhe, preservativi e escrementi umani e di piccioni, che rimangono a terra per giorni senza che vengano rimossi. Questa condizione insostenibile non solo compromette l'igiene pubblica, ma crea un ambiente di insicurezza e disagio per chi vive e transita nella zona. Il problema è aggravato dalla presenza costante di persone senza dimora e individui in condizioni di forte vulnerabilità sociale.

Questi soggetti, spesso lasciati soli e senza un adeguato supporto istituzionale, contribuiscono alla marginalità visibile e al degrado dell'area. La residente che ha denunciato la situazione sottolinea l'assenza di interventi concreti da parte delle autorità locali e delle organizzazioni sociali, evidenziando la necessità di un approccio più integrato che affronti sia le problematiche igienico-sanitarie che quelle sociali.

L'episodio particolarmente sconcertante di un rapporto sessuale in pieno giorno, avvenuto sotto l'ex chiesa delle Fortezze, ha ulteriormente scosso l'opinione pubblica e viene interpretato come un sintomo del profondo degrado morale e sociale che affligge la zona. Questo evento, oltre ad essere inaccettabile, evidenzia la mancanza di controllo e sicurezza percepita dai cittadini. La critica si concentra anche sulla percezione di un divario tra le azioni di facciata intraprese dall'amministrazione comunale e la reale situazione sul territorio.

Mentre vengono promosse iniziative turistiche e inaugurati interventi di riqualificazione in altre aree della città, l'area di Porta San Leonardo e delle Fortezze sembra essere stata dimenticata. Questa discrepanza tra l'immagine che si vuole proiettare e la realtà quotidiana vissuta dai residenti alimenta un senso di frustrazione e sfiducia nelle istituzioni.

È necessario un cambio di passo, con interventi strutturali e mirati che affrontino le cause profonde del degrado, fornendo un supporto adeguato alle persone in difficoltà e garantendo la pulizia e la sicurezza dell'area. La situazione attuale richiede un impegno concreto e coordinato da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine di restituire dignità e vivibilità a un quartiere che merita di essere valorizzato e non abbandonato.

La mancanza di interventi tempestivi rischia di trasformare l'area in un focolaio di degrado e marginalità, con conseguenze negative per l'intera comunità. È fondamentale agire ora, prima che la situazione precipiti ulteriormente e diventi irrimediabile. La riqualificazione dell'area non può limitarsi a interventi estetici, ma deve necessariamente includere un piano sociale che offra opportunità di reinserimento e supporto alle persone in difficoltà, garantendo al contempo la sicurezza e la pulizia dell'ambiente





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