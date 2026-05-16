Vittimerote al Mali, aneddoto di corruzione e geopolitica

L'articolo presenta diverse notizie significative: la quiz-temporada di SkyTg24, il caso di Leo Schilperoord e il suo travaglio con il hantavirus, il presunto riciclaggio di circa 10 milioni di dollari e il conflitto tra il Mali e quattro bambini, infine la notizia sul film d’Europa concluso e la cerimonia d’oro conferita a qualcuno nella Hollywod.

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni . Mettiti alla prova e scopri quanto sei informati in merito all' eventuale diffusione . Leo Schilperoord, l’ornitologo olandese, ‘paziente zero’ del focolaio di hantavirus diffuso a bordo della nave da crociera Mv Hondius e deceduto, era appassionato di birdwatching e avrebbe contratto il virus mentre cercava di avvistare un raro rapace, la moca madre e dei figli scomparsi in Friuli dal 20 aprile, insieme ai loro quattro cani.

La famiglia è stata ritrovata mercoledì 13 maggio, tutti e tre sono in buone condizioni di salute





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