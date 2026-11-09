Vittoria Brambilla, la ricercatrice italiana che coltiva il riso del futuro

L'esperta di Botanica Vittoria Brambilla spiega come le Tea creano riso resistente. Dal campo a Pavia a Marte, ecco la rivoluzione agricola italiana senza Ogm.

Vittoria Brambilla, docente di Botanica presso la facoltà di Scienze Agrarie dell' Università Statale di Milano, sta guidando un progetto scientifico all'avanguardia per sviluppare varietà di riso in grado di sopravvivere a condizioni ambientali estreme. La ricercatrice quarantasettenne, laureata in Biologia con un dottorato in Biologia Vegetale e con precedente esperienza presso l'Istituto Max Planck di Colonia, si concentra sull'utilizzo di tecniche genetiche innovative per garantire la sicurezza alimentare globale e preparare le basi per l'esplorazione spaziale.

Il Meccanismo Innovativo delle Tecniche Tea

Il cuore della ricerca di Vittoria Brambilla risiede nell'impiego delle Tecniche di Evoluzione Assistita, o Tea, un metodo che permette di accelerare i processi naturali di adattamento genetico senza alterare il DNA in modo artificiale. A differenza degli Organismi Geneticamente Modificati, che inseriscono geni esterni non sessualmente compatibili, le Tea mimano combinazioni che potrebbero verificarsi spontaneamente in natura, ma in tempi drasticamente ridotti.

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Questo approccio è stato utilizzato sin dal 2017 per creare un riso capace di resistere al brusone, un fungo devastante per i raccolti, e per adattarne le varietà italiane alla siccità. L'obiettivo finale è ottenere coltivazioni nutrienti e compatte che possano crescere senza acqua, una risorsa sempre più scarsa, oppure produrre cibo in ambienti chiusi e protetti per future missioni su Marte in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana.

Sfide sul Campo e Supporto Normativo Europeo

La transizione dal laboratorio al campo agricolo ha presentato ostacoli significativi, inclusi atti di vandalismo contro il primo esperimento condotto nel 2024 in provincia di Pavia. Nonostante queste difficoltà, l'anno successivo ha portato a un raccolto positivo su tre campi situati tra Pavia e Novara, attualmente sottoposti a studi approfonditi per validare i risultati ottenuti.

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Un supporto fondamentale per il successo di questa iniziativa arriva dall'Unione Europea, che ha recentemente aperto alla commercializzazione dei prodotti ottenuti attraverso le Tecniche Tea. Questa decisione normativa è cruciale, poiché differenzia legalmente queste piante da quelle Ogm, eliminando le barriere burocratiche e favorendo la diffusione di colture resilienti nel mercato europeo e internazionale.

Impatto sull'Agricoltura e Prospettive Spaziali

La ricerca condotta da Vittoria Brambilla non si limita alla tutela dell'agricoltura tradizionale, ma si estende verso scenari futuristici come la colonizzazione di Marte. In questo contesto, il riso dovrebbe adattarsi a spazi ristretti, riciclando aria e acqua in ambienti sigillati, mantenendo al contempo elevate proprietà nutrizionali e resistenza allo stress termico e chimico.

Questa duplice applicazione, terrestre e spaziale, dimostra la versatilità delle Tea nello sviluppo di soluzioni concrete per la crisi climatica e l'espansione umana oltre la Terra. La ricerca continua a Milano, dove la professoressa alterna le attività didattiche e burocratiche alla sperimentazione di laboratorio, portando avanti un lavoro scientifico che potrebbe cambiare il modo in cui l'umanità approccia la produzione alimentare nel lungo periodo.