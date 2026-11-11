La vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato del 2026 ha scosso i mercati, facendo scendere drastico SpaceX e Nvidia a causa di preoccupazioni sull'IA e scandali.

​La vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato del 2026 ha scosso i mercati finanziari, con un impatto immediato sui titoli legati all'intelligenza artificiale, in particolare SpaceX e Nvidia. L'evento ha innescato una serie di vendite di asset tech, dimostrando la sensibilità del settore alle decisioni politiche sul futuro dell'IA.

Come la vittoria ha applicato pressione sui titoli IA

​Il voto dei democratici è stato interpretato come segnale di ostilità verso l'espansione tecnologica, soprattutto quella controllata da data center di grande scala e dalla concentrazione di ricchezza che caratterizza il settore. Corrispondendo al giudizio economico, 40 dei 41 referendum locali hanno sostenuto l'interruzione di progetti di grandi proporzioni legati all'IA, aumentando la incertezza sui futuri flussi di investimento. Questa certa serie di blocchi ha portato gli investitori a rivedere la propria esposizione, scatenando una venduta completa di asset tecnologici.

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​Di conseguenza il ticker di SpaceX ha subito un calo dell'8 percento subito dopo la dichiarazione dei risultati. Nvidia, invece, ha subito una perdita di circa 500 miliardi di dollari di valore durante due sedute in borsa, un impatto evidente che ha evidenziato la vulnerabilità di azionari che moltiplicano la propria esposizione in piccole realtà ad alta tecnologia.

Reazioni dei protagonisti del settore

​Jeff Bezos, oligarcha di SpaceX, ha chiesto più trasparenza sui passi avanti delle politiche governative rispetto all'IA e ha difeso l'interesse del suo ruolo nella trasformazione digitale. Nel frattempo, Jensen Huang, co-fondatore di Nvidia, si è trovato coinvolto in un delicato scandalo riguardante una relazione extraconiugale con una presunta spia cinese, un evento che ha svolto il ruolo di "spina dorsale" del calo verificato.

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​Gli legislatori democratici hanno visto in questa crisi una possibilità di rafforzare i controlli su infrastrutture cruciali come data center e infrastrutture di computing ad alta potenza. Per quanto riguarda la posizione di Prysmian a Milano, l'azienda ha dovuto accettare un calo del 4 percento a Piazza Affari, con una fuga di valori sui mercati tradizionali e alcune prospettive di recupero a breve termine.

Impatto globale e prospettive future

​Il calo in valore di Shareholder di Nvidia e SpaceX ha avuto riflessi anche in Italia, dove ritardi nella costruzione di nuovi data center hanno provocato un'attuale scenari di investimento più diffusi nei settori dell'energia pulita e dell'ottimizzazione logistica. I titoli dell'industria tecnologica sono tuttavia destinati a recuperare progressivamente, anche se la disincentivazione può infliggere un periodo di rallentamento nella crescita percentuale del settore.

​Il ministro della tecnologia, Henry Lee, ha anticipato che l'incontro imminente con un gruppo di informatici e sportelli di investimento per valutare nuove strategie di protezione dei datacenter si svolgerà la prossima settimana. L'obiettivo è favorire una crescita più equilibrata e ridurre la dipendenza economica da "superlayout" vincitrici di mercato, uno sforzo che si avrà completato entro luglio. L'interesse del governo a mantenere uno stadio di fiducia in futuro, poiché vediamo che il rischio di concentrazione di ricchezza in QT ? potrebbe dimostrarsi un fattore che detti una soluzione concettuale su breve cicli di borsa.