Vittoria Democratici: Frizione Dazi USA e Contrasto al Congresso

Se i democratici vincono il Congresso, nascerà attrito sui dazi Trump. Udienze e voti simbolici non basteranno ad abrogare i provvedimenti senza maggioranza super.

WASHINGTON, 1 novembre. Una possibile vittoria del Partito Democratico alle elezioni del Congresso degli Stati Uniti, previste per martedì, introdurrebbe una nuova e significativa fonte di attrito nella politica commerciale del presidente Donald Trump. Secondo esperti di commercio e assistenti al Congresso, un successo elettorale dei democratici comporterebbe una cascata di audizioni di controllo e voti simbolici rivolti all'abrogazione dei dazi statunitensi previsti per il prossimo anno. Nonostante queste pressioni istituzionali, si prevede che l'amministrazione Trump rimarrà invariata nel suo zelo nell'implementare ulteriori azioni tariffarie, dimostrando una forte determinazione a perseguire la propria agenda commerciale indipendentemente dalle opposizioni congressuali.

Impatto Elettorale e Veto Presidenziale

I democratici sono fortemente motivati a far approvare una legislazione che annulli molti dei dazi imposti da Trump e le disposizioni legislative più obsolete che li sostengono. Tuttavia, qualsiasi vantaggio ottenuto dal partito si scontrerà con la realtà del potere di veto del presidente. Come ha affermato il senatore Ron Wyden, il principale democratico alla commissione per le Finanze del Senato, una delle priorità più ovvie sarebbe l'abrogazione dei dazi su Canada. Queste misure stanno innalzando i prezzi e danneggiando le comunità su entrambi i lati del confine, creando disagi economici concreti per cittadini e imprese. La volontà politica di cambiare rotta esiste, ma gli ostacoli procedurali e costituzionali restano elevati.

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Per ottenere la maggioranza necessaria per annullare il veto presidenziale, i democratici devono conquistare un guadagno netto di quattro seggi sia nella Camera dei Rappresentanti che nel Senato degli Stati Uniti. Attualmente, i repubblicani detengono una stretta maggioranza di 218-214 alla Camera e di 53-47 al Senato. Le inchieste sull'opinione pubblica favoriscono i democratici per la Camera, ma la corsa al Senato rimane troppo equilibrata per essere chiamata con certezza. Di conseguenza, i democratici rimangono lontani dal raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria in qualsiasi camera per superare un veto presidenziale. Questa realtà politica limita la capacità del Congresso di agire immediatamente contro le politiche tariffarie esecutive.

Strategie Legislative e Audizioni di Controllo

Mentre il Congresso si prepara a possibili cambiamenti, l'amministrazione Trump sta sviluppando piani per fare maggiore affidamento su azioni esecutive, incluse quelle sul commercio, senza necessità di approvazione congressuale. Se i democratici vincono almeno una delle due camere, potrebbero organizzare voti simbolici su progetti di legge a lungo sidelined, come il End Trump's Tariff Tax Act del senatore Chuck Schumer. Questa proposta mirerebbe ad abrogare la sezione 338 della Tariff Act del 1930, che sostiene i dazi punitivi sulle merci canadesi, nonché la sezione 122 del Trade Act del 1974, utilizzata per i dazi temporanei globali al dieci percento. Il disegno di legge conta ventotto co-sponsor, inclusi Wyden, e chiede il rimborso di tutti i dazi collectati sotto le leggi commerciali obsolete.

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Secondo William Reinsch, consulente non residente presso il Center for Strategic and International Studies a Washington, i democratici proveranno molte iniziative diverse. Tuttavia, ritiene che nulla riuscirà a passare definitivamente perché nessuna delle due parti avrà una maggioranza sufficiente per superare il veto in nessun scenario elettorale possibile. Nonostante ciò, ottenere il controllo dei gavel delle commissioni commerciali darebbe ai democratici una piattaforma per lanciare un flusso costante di udienze di controllo e indagini sulle politiche commerciali di Trump. Questi obiettivi includerebbero la trasparenza sul processo opaco per determinare le esenzioni dai dazi che favoriscono specifiche aziende, l'impatto dei dazi sulle piccole imprese e come l'amministrazione Trump stia distribuendo centinaia di miliardi di dollari in fondi di investimento promessi da Giappone, Corea del Sud e altri partner commerciali recenti.

Spostamento del Dibattito Politico e Futuro Elettorale

Un'agenda di controllo conflittuale da parte dei democratici segnerebbe un cambiamento rispetto all'approccio largamente distaccato dei repubblicani verso i dazi di Trump, che è persistito per due anni nonostante le recenti obiezioni di alcuni candidati repubblicani in difficoltà, come la senatrice Susan Collins del Maine. Accoppiata a voti simbolici di annullamento dei dazi, questa strategia inizierebbe a spostare il dibattito commerciale per influenzare il ciclo elettorale del 2028. Greta Peisch, ex consulente generale presso l'ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti e ex consulente commerciale per i democratici del Senato, afferma che questo movimento è cruciale per il futuro della politica estera economica americana. Anche se i democratici non possono raccogliere i voti necessari per approvare immediatamente una riforma delle autorità commerciali, lo sforzo potrebbe fornire la base per una proposta per le elezioni presidenziali.

Peisch, ora partner commerciale presso Wiley Rein a Washington, sottolinea che questo rappresenta davvero l'inizio di come i democratici e il Congresso nel suo complesso pensano a se e come attuare legislazione e riforme commerciali nei prossimi due o quattro anni. L'aumento del rumore da Capitol Hill difficilmente dissuaderà Trump dal perseguire ulteriori dazi durante i suoi ultimi due anni di mandato. Questo include un'imminente indagine sulle eccedenze di capacità industriale in sedici principali partner commerciali. L'amministrazione continuerà a perseguire la sua agenda commerciale basata sui dazi, volta a proteggere i lavoratori, gli agricoltori e le aziende statunitensi dal essere "fregati" da passati accordi commerciali, come dichiarato dal portavoce della Casa Bianca Matthew Middleton. Le eccezioni o i ritardi nelle imposte continueranno, ma la linea ideologica rimarrà invariata.