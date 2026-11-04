Le reazioni mondiali alla vittoria dei Democratici nelle midterm del 3 novembre 2026: impatti su commercio, energia e politiche internazionali.

I sostenitori hanno festeggiato la vittoria di James Talarico nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti tenutesi il 3 novembre 2026 ad Austin, Texas. Questo risultato ha portato i Democratici a controllare sia il Senato che la Camera dei Rappresentanti, segnando una svolta significativa nel panorama politico americano. I governi e i politici di tutto il mondo hanno espresso immediatamente le loro reazioni, evidenziando come questa vittoria possa avere implicazioni maggiori sul commercio globale, sulla sicurezza internazionale e sui prezzi dell'energia.

Posizioni Norvegia Eclissi Elite

Il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Stoere ha dichiarato a Reuters che il popolo americano ha votato contro politiche che impoveriscono le persone, contro l'odio, il sessismo e il negazionismo climatico. Secondo lo Stoere, nella politica americana stanno emergendo voci più vicine alle posizioni norvegesi rispetto a quelle sostenute dal presidente e dall'amministrazione, specialmente in materia di clima e ambiente, nonché di politica estera e di aiuti allo sviluppo. Questa dichiarazione sottolinea un potenziale allineamento più stretto tra Oslo e la nuova direzione legislativa di Washington.

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Taiwan Relazioni Bilaterali

Il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan ha affermato di continuare a monitorare da vicino gli sviluppi delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. La politica del Taiwan verso gli Stati Uniti è sempre stata guidata dai principi di non partigianeria, dalla costruzione di una buona volontà diffusa e da un impegno attivo. Il Ministero ha sottolineato che la cooperazione completa con gli Stati Uniti in vari campi, inclusa la sicurezza, il commercio, la tecnologia e l'educazione, continuerà a garantire che il Congresso statunitense e i governi locali continuino a dare priorità e supporto alle relazioni USA-Taiwan e alle questioni di interesse reciproco.

Sudafrica Nuova Era

Il Presidente sudafricano ha dichiarato ai giornalisti che i risultati elettorali introdurranno una nuova era nelle relazioni mondiali. Ha sottolineato che i Democratici hanno preso il controllo del Senato e della Camera, e che il popolo americano si è espresso chiaramente. Sebbene non tutto cambi necessariamente per il meglio, il Presidente ha suggerito che questo scenario potrebbe beneficiare il sostegno all'Ucraina, la transizione ecologica e le relazioni con il resto del mondo. Ha anche ribadito che l'Unione Europea deve continuare a stands strongly e a stands on its own two feet, un punto che non è materia di dibattito.

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Grecia Giappone Allineamento

Le relazioni greco-americane rimarranno forti nonostante il cambio di controllo al Congresso, ha affermato un rappresentante greco. Gli Stati Uniti sono un alleato strategico per Atene, e questo continuerà per i progetti maggiori e tutti gli accordi principali. Niente sarà influenzato da questo outcome, e il governo greco ha relazioni molto buone con i nuovi membri dei comitati chiave, il che è importante per il paese. Parallelamente, il Giappone ha ribadito che l'alleanza USA-Giappone rimane la pietra angolare della politica estera e di sicurezza giapponese, essenziale per massimizzare gli interessi nazionali del Giappone e per la pace e la stabilità nella comunità internazionale in un contesto globale sempre più turbolento e incerto.

Russia Posizione Coerenza

Il governo russo ha dichiarato di attendere i risultati finali delle elezioni. Il partito democratico ha un approccio nettamente negativo alle relazioni con la Russia, una posizione senza novità. La linea principesca e coerente della Russia riguardo all'Ucraina, così come la sua politica estera in generale, non si basa su considerazioni a breve termine e, naturalmente, non dipende dalle fluttuazioni del barometro politico in altri paesi. La Russia continuerà il suo lavoro in conformità con le direttive del Presidente della Federazione Russa, mantenendo una posizione ferma e indipendente rispetto agli sviluppi interni statunitensi.