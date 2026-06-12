Vittoria di Pashinyan in Armenia: un duro colpo per Putin

Le minacce di Putin non hanno fermato gli elettori armeni, che hanno premiato il premier filo-occidentale Nikol Pashinyan. Ora l'Armenia guarda all'Occidente, ma la dipendenza economica da Mosca e le tendenze autoritarie interne restano sfide cruciali.

In vista delle elezioni parlamentari in Armenia , il presidente russo Vladimir Putin ha messo in atto i suoi collaudati metodi di pressione: ha vietato l'importazione di prodotti agricoli armeni in Russia , privando improvvisamente gli agricoltori armeni del loro principale mercato di esportazione; ha minacciato di aumentare i prezzi del gas e persino di invadere il paese se la popolazione si fosse allontanata dall'orbita russa.

Nonostante queste intimidazioni, il partito del primo ministro filo-occidentale Nikol Pashinyan ha ottenuto una solida vittoria alle elezioni, dimostrando che le minacce di Putin hanno avuto scarso effetto sugli elettori armeni. Questi ultimi si sentono profondamente traditi dalla Russia, che nel 2023 non ha mosso un dito per impedire la conquista da parte dell'Azerbaigian dell'enclave armena del Nagorno-Karabakh. La vittoria di Pashinyan spiana la strada a un rafforzamento delle relazioni con l'Occidente, ma la battaglia è lungi dall'essere conclusa.

L'Armenia, come molte ex repubbliche sovietiche, rimane fortemente legata alla Russia dal punto di vista economico, e Mosca ha ancora numerosi strumenti per esercitare pressioni. Inoltre, destano preoccupazione le tendenze autoritarie di Pashinyan: alcuni oppositori politici sono stati arrestati con accuse discutibili. In questo contesto fragile, è fondamentale che gli Stati Uniti e l'Unione Europea continuino a sostenere l'Armenia nel suo sviluppo economico e politico, offrendo alternative concrete alla dipendenza da Mosca.

Ridurre l'influenza russa nel Caucaso è negli interessi strategici dell'Europa, e la rielezione di un leader impegnato nella pacificazione con l'Azerbaigian rappresenta un passo positivo. Tuttavia, la strada verso la pace è irta di ostacoli: Baku chiede a Yerevan di rinunciare formalmente a ogni rivendicazione sul Nagorno-Karabakh, ma Pashinyan non può accettare questa condizione perché la sua maggioranza parlamentare non è sufficientemente ampia per imporre una simile rinuncia.

La pace rimane una condizione essenziale per lo sviluppo di questa regione vulnerabile, che costituisce un collegamento strategicamente importante tra l'Asia e l'Europa. La comunità internazionale deve quindi mantenere alta l'attenzione, sostenendo i tentativi di dialogo e offrendo garanzie di sicurezza a entrambe le parti. Solo così si potrà evitare una nuova escalation e favorire una stabilizzazione duratura nel Caucaso meridionale





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