Vittorio Feltri: 'Il direttore rompiscatole' e la sua amicizia con Oriana Fallaci

Vittorio Feltri racconta la sua esperienza come giornalista e la sua amicizia con Oriana Fallaci in un libro intitolato 'Il direttore rompiscatole'.

Vittorio Feltri , giornalista e direttore del Corriere della Sera, ha pubblicato un libro intitolato 'Il direttore rompiscatole' in cui racconta la sua esperienza come giornalista e la sua amicizia con Oriana Fallaci .

La Fallaci aveva dormito da Feltri prima di morire e gli aveva regalato una pelliccia di visone. Feltri ricorda ancora la loro amicizia e la loro convivenza per un certo periodo prima della morte della Fallaci. La Fallaci era una persona con un bel carattere, fumava di continuo e spegneva le sigarette sul divano. Feltri ha anche ricordato che la Fallaci desiderava conoscere Maria Luisa Trussardi, perché in guerra si portava il suo profumo.

La Fallaci si vestì come una regina quando andarono da lei a pranzo. Poi tornò a Firenze: voleva morire lì. Ancora oggi Feltri ha il rammarico di non averle parlato prima che morisse. Feltri deve tutto a Nino Nutrizio che lo assunse a La Notte dopo un servizio di cronaca nera che finì in prima pagina.

Quando morì, la vedova di Feltri gli chiese di portare la penna della Fallaci. Feltri è orgoglioso di tutti i servizi che ha realizzato, tra cui il caso Tortora e i reportage alle Olimpiadi di Seul. Ha anche ricordato di essere stato corteggiato da Carlo De Benedetti e di aver licenziato Giorgio Gori a Bergamo Oggi. Ha anche fondato Libero e Retequattro.

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