Il Tribunale di Roma respinge il ricorso di Evelina Sgarbi per l'amministratore di sostegno del padre. La figlia annuncia subito il reclamo contro la decisione.

Il Tribunale di Roma ha emanato una decisione decisiva rigettando integralmente il ricorso presentato da Evelina Sgarbi. La figlia del celebre critico d'arte chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il padre Vittorio Sgarbi, ma il giudice ha ritenuto tale istanza priva di fondamento giuridico e fattuale. La notizia è stata confermata tramite una comunicazione ufficiale diffusa anche sui social media dal legale di famiglia.

La decisione del giudice e le perizie mediche

La giudice Paola Scorza ha disposto il rigetto della domanda, basandosi su accertamenti clinici dettagliati. In precedenza, un decreto del 22 dicembre 2025 aveva già escluso la necessità di tutela per la gestione ordinaria del patrimonio e la salute generale. L'unica eccezione riguardava i diritti personalissimi, come la capacità di fare testamento o contrarre matrimonio.

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Le perizie hanno confermato la piena capacità mentale del professor Vittorio Sgarbi. Nonostante una grave malattia polmonare e un lungo ricovero, le consulenze tecniche hanno escluso qualsiasi compromissione della volontà. Il giudice ha sottolineato che la gravità della condizione sanitaria non equivale automaticamente all'incapacità giuridica. L'istituto dell'amministratore di sostegno richiede una valutazione individualizzata delle effettive condizioni della persona.

Le posizioni opposte delle parti in causa

Il professor avvocato Ugo Ruffolo, difensore di Vittorio Sgarbi, ha celebrato la sentenza. Ha affermato che la mente del critico resta una delle più brillanti del suo tempo. Le risultanze peritali indicano un significativo recupero delle condizioni psicofisiche. Il beneficiario conserva le facoltà di comprensione e autodeterminazione anche nelle decisioni complesse.

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Dall'altra parte, Evelina Sgarbi ha espresso forte indignazione. Ha dichiarato a Fanpage.it di rimanere scioccata dalla decisione. La figlia sostiene che la realtà oggettiva del ricovero sia stata ignorata. Ha affidato il proprio reclamo all'avvocato Lorenzo Iacobbi, il quale contesta il provvedimento sia nel merito clinico sia sotto il profilo procedurale.

Le contestazioni legali di Evelina Sgarbi

Lorenzo Iacobbi ha denunciato una fretta inammissibile nella decisione. Ha affermato di non essere stato consentito di depositare una memoria difensiva. La difesa della figlia richiama i recenti ricoveri al Policlinico Gemelli di Roma. Si fa riferimento a un'insufficienza respiratoria seguita, secondo la parte ricorrente, da due ischemie cerebrali.

Evelina Sgarbi ha già dato mandato per impugnare il decreto. Il reclamo sarà presentato davanti al Collegio del Tribunale. La famiglia sostiene che la sentenza vada contro ogni logica e buonsenso. Si teme che si intenda continuare a proteggere il personaggio Sgarbi a discapito della salute reale dell'uomo.

Impatto immediato e prossimi passi processuali

Il giudizio mantiene Vittorio Sgarbi nella piena gestione dei propri interessi. Non verrà nominato alcun tutore per la gestione del patrimonio o delle scelte personali. I diritti testamentari e matrimoniali restano sotto la diretta responsabilità del critico d'arte. Questa sentenza chiude temporaneamente il capitolo sulle contestazioni legali.

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La famiglia Sgarbi ora si concentra sul reclamo formale. Il procedimento continuerà davanti al Tribunale per i Minorenni o al Collegio competente. Le fonti vicine al professor Sgarbi monitorano la situazione. L'opinione pubblica segue con attenzione l'evolversi di questa disputa familiare ad alto profilo.