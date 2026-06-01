Vittorio Veneto: caso di rabbia in un cane, scatta l'ordinanza di vaccinazione obbligatoria

Dopo la diagnosi di rabbia in un cane importato dal Marocco, il Comune di Vittorio Veneto ha emanato un'ordinanza che rende obbligatoria la vaccinazione antirabbica per cani e gatti. Scatta anche l'obbligo di guinzaglio e museruola per i cani fino al completamento della copertura vaccinale. La sindaca: controlli serrati e sanzioni per i trasgressori.

Il Comune di Vittorio Veneto , in provincia di Treviso, sta affrontando una emergenza sanitaria dopo la conferma di un caso di rabbia in un cane meticcio.

L'animale, importato dal Marocco, è stato eutanasizzato e le autorità sanitarie hanno immediatamente attivato le procedure di controllo. La sindaca ha emanato un'ordinanza straordinaria che impone la vaccinazione obbligatoria antirabbica per cani e gatti residenti o domiciliati nel territorio comunale. I proprietari hanno quindici giorni per contattare un veterinario e procedere con la vaccinazione.

Fino a ventuno giorni dopo l'iniezione, i cani possono essere condotti in luoghi pubblici solo al guinzaglio corto e con la museruola, mentre si consiglia di tenere i gatti al chiuso. Sono state tracciate trentadue persone entrate in contatto con l'animale, ora sotto profilassi, e dieci cani sono stati posti in isolamento vigilato. La Polizia Locale e i veterinari effettueranno controlli a campione per verificare il rispetto delle norme.

Chi non adempie rischia una denuncia penale e la vaccinazione coatta dell'animale. L'Ulss ha attivato due linee telefoniche per informazioni veterinarie e mediche. Nonostante l'Italia abbia eradicato la rabbia nel 2008-2011 grazie alle vaccinazioni orali delle volpi, questo caso di importazione evidenzia la necessità di mantenere alta la guardia. Con la collaborazione dei proprietari, le autorità sperano di contenere il virus tempestivamente





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