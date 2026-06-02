Vivere senza stomaco: la scelta radicale dei Maori contro un cancro ereditario

Una rara mutazione genetica del gene Cdh1 colpisce la popolazione Maori in Nuova Zelanda, aumentando fino al 70% il rischio di carcinoma gastrico diffuso. L'unica prevenzione è la rimozione totale dello stomaco. Testimonianze di chi ha scelto la gastrectomia preventiva e le sfide di vivere senza quest'organo.

Una rara mutazione genetica , diffusa in modo particolare tra la popolazione maori della Nuova Zelanda, aumenta in modo drastico il rischio di sviluppare una forma letale di tumore allo stomaco.

Si tratta del carcinoma gastrico diffuso, un cancro insidioso che si infiltra nelle pareti dello stomaco senza dare segni evidenti fino agli stadi avanzati, quando le possibilità di sopravvivenza sono minime. L'unica strategia preventiva efficace, per chi è portatore della mutazione del gene Cdh1, è la gastrectomia totale: la rimozione completa dello stomaco. Un intervento radicale che solleva interrogativi profondi sulla qualità della vita e sulle capacità di adattamento del corpo umano.

Karyn Paringatai, docente di studi maori all'Università di Otago, ha vissuto in prima persona questa esperienza. Quando i medici le comunicarono la necessità di asportare lo stomaco, la sua reazione fu di sgomento: 'Cosa vuol dire, mi togliete lo stomaco?

'. Le spiegarono che avrebbe potuto continuare a mangiare, ma in modo diverso, e che il vuoto lasciato dall'organo non sarebbe stato colmato da nulla. Paringatai non era malata, ma il suo corredo genetico la rendeva altamente suscettibile al cancro. Sua cugina era morta a 33 anni per lo stesso tumore, lasciando tre figli.

Un video della donna in fase terminale, in cui implorava i bambini di essere buoni con il padre e di non essere troppo cattivi con la futura compagna, mostrava la consapevolezza di un vuoto incolmabile. Anche la madre, la nonna e la sorella della cugina erano morte giovani per lo stesso motivo.

Per i medici di Tauranga, in Nuova Zelanda, lo schema era fin troppo familiare: una numerosa famiglia maori aveva perso sei fratelli per cancro allo stomaco, uno dei quali a soli quattordici anni. La stessa famiglia aveva contattato Paringatai, avvertendola della natura genetica della malattia. Il test genetico confermò che Paringatai era portatrice della mutazione del gene Cdh1, associata a un rischio del 70% di sviluppare il carcinoma gastrico diffuso nel corso della vita.

Questo tumore può metastatizzare rapidamente e in modo imprevedibile, rendendo la gastrectomia totale l'unica opzione preventiva sicura. L'intervento, simile a una mastectomia preventiva per il cancro al seno, è però fisicamente molto più impegnativo. Diverse donne con la stessa mutazione hanno scelto di rimuovere sia lo stomaco che il seno, dato che il gene comporta anche un rischio del 40% di tumore mammario. Una di loro ha commentato: 'Se riesci a fare una cosa simile, puoi fare qualunque cosa'.

Nel 2010, Paringatai si sottopose all'operazione, nonostante il chirurgo non potesse risponderle a tutte le domande su come si vive senza stomaco: era la prima gastrectomia totale preventiva che eseguiva su una persona sana. In sala operatoria, il chirurgo praticò una lunga incisione sull'addome, rimosse la sacca dello stomaco, grande circa come un pugno, e cucì l'esofago direttamente all'intestino tenue. Paringatai fu la prima della sua famiglia a sottoporsi all'intervento, seguita poi da molti altri.

Quando visitò la famiglia di suo padre, si ritrovò in veranda con zie e cugini: su otto persone presenti, solo una aveva ancora lo stomaco, il compagno di una cugina.

'Sei tu quello strano', scherzò. Le mutazioni del gene Cdh1 sembrano particolarmente frequenti tra i maori e si sono manifestate più volte in epoche diverse, forse perché in passato conferivano un vantaggio evolutivo. Versioni mutate sono state identificate in tutto il mondo, e migliaia di pazienti si sono sottoposti a gastrectomia preventiva. In Nuova Zelanda, ci sono persone che vivono senza stomaco da quasi trent'anni, come osserva Paringatai.

La loro resilienza dimostra la straordinaria capacità di adattamento del corpo umano, ma anche i limiti della medicina moderna, costretta a ricorrere a misure così radicali. I primi maori a sottoporsi a gastrectomie preventive furono i membri della famiglia che aveva avvertito Paringatai. Quella famiglia aveva contribuito alla scoperta del gene, contattando nel 1994 un laboratorio di genetica dell'Università di Otago a causa delle morti premature tra i parenti.

Nessuno osava parlarne apertamente, ma la consapevolezza del rischio ha portato a un cambiamento radicale: oggi, molti scelgono di vivere senza stomaco per sfuggire a un destino altrimenti segnato. La storia di Paringatai e della sua comunità è un monito sulla fragilità della vita e sulla forza della determinazione umana di fronte alle avversità genetiche





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