Viviano: "Martinez è un fenomeno, ma fa errori. Non mi piace Mourinho né Vanoli come allenatori"

L'ex portiere Emiliano Viviano commenta la stagione di Lautaro Martinez, le sue preferenze sul futuro degli allenatori e esprime sorpresa per la mancata dimissioni di Gravina. Analisi anche sul mercato e sulla situazione delle panchine in Serie A.

Le parole dell'ex portiere Emiliano Viviano hanno acceso il dibattito sul futuro di alcuni ruoli chiave nel mondo del calcio italiano. Riguardo alla figura di Lautaro Martinez , Viviano ha precisato di non averlo mai criticato nel senso di un attacco personale, ma piuttosto di aver evidenziato un momento di difficoltà che l'attaccante argentino stava attraversando. Secondo l'ex estremo difensore, Martinez è un fenomeno assoluto, ma quest'anno ha commesso qualche errore, fatti che Viviano si permette di sottolineare come dati oggettivi e non come mere opinioni. Ha inoltre aggiunto che nelle ultime due partite il calciatore è stato decisivo, riconoscendone quindi il valore e l'importanza per la squadra.

Passando alla questione allenatori, Viviano ha espresso le sue preferenze in maniera chiara e netta. Sebbene riconosca la caratura di José Mourinho, l'ex portiere ha dichiarato che non lo gradirebbe come tecnico. L'allenatore portoghese, secondo Viviano, darebbe fiducia perché significherebbe intraprendere un progetto importante, ma personalmente non è mai stato un suo estimatore e preferirebbe un altro profilo. Per quanto riguarda invece Paolo Vanoli, tecnico molto apprezzato per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata, Viviano si è detto molto grato, ma anche in questo caso, le sue preferenze vanno verso un altro tipo di allenatore.

Le indiscrezioni sui nomi che circolano per le panchine delle squadre italiane hanno portato Viviano a fare una considerazione sui direttori sportivi. A suo dire, i nomi usciti pubblicamente dimostrano che Fabio Paratici, figura che avrà il compito di decidere, non stia dialogando con nessuno. Questa apparente mancanza di comunicazione porterebbe, secondo Viviano, alla necessità di lanciare tanti nomi nel mucchio sperando di indovinarne uno giusto. Un metodo che l'ex portiere sembra criticare implicitamente.

Viviano ha poi commentato un dato percentuale riguardante un evento specifico, definendolo bassissimo: una possibilità su cento. Ha poi fatto un paragone con una situazione passata, citando il Barcellona contro il PSG nel 2017, dove la percentuale era leggermente superiore ma comunque bassa, stimandola intorno al 10%. Infine, Viviano ha espresso un forte stupore per il fatto che Gabriele Gravina non si sia ancora dimesso dalla carica di presidente della FIGC. L'ex portiere ha affermato che, se si fosse trovato nella sua situazione, sarebbe emigrato, suggerendo così la gravità della situazione o l'imbarazzo che essa potrebbe causare.

Le notizie di mercato e le opinioni degli addetti ai lavori continuano a infiammare il dibattito calcistico. Dalle dinamiche contrattuali di allenatori come Chivu e dagli sviluppi su giocatori come Locatelli, alle dichiarazioni di figure come David, Gimenez e lo stesso Vanoli, emerge un quadro ricco di spunti e riflessioni. Il calcio italiano è un continuo fermento, dove ogni giorno emergono nuove storie e prospettive che tengono i tifosi con il fiato sospeso. La Serie A, in particolare, si prepara a un'estate di possibili rivoluzioni sulle panchine, con nomi altisonanti accostati a diverse squadre. L'Inter guarda al futuro con Chivu, mentre il Milan sembra avere le idee chiare sul futuro di Allegri. La Juventus potrebbe puntare su Spalletti, e il Napoli è già teatro di un intenso braccio di ferro tra De Laurentiis e Conte. Anche squadre di provincia come il Parma sono sotto i riflettori, con valutazioni critiche su profili come Cuesta e una discussione sempre viva sulla demonizzazione del modulo 3-5-2.

L'attualità calcistica è scandita anche da programmi radiofonici e podcast che approfondiscono le tematiche più calde, con la partecipazione di opinionisti, ex giocatori e giornalisti che offrono analisi dettagliate e spesso provocatorie. Il calcio è un fenomeno complesso, che va oltre il mero risultato sportivo, abbracciando aspetti tattici, di mercato, gestionali e umani, tutti elementi che contribuiscono a creare un ecosistema appassionante e in continua evoluzione. Anche le categorie inferiori, come la Serie C, ricevono un'attenzione dedicata, con approfondimenti settimanali che raccontano le storie e le sfide di un campionato fondamentale per la crescita del calcio nazionale. L'impatto di giocatori dominanti in squadre di successo, come Kvaratskhelia nel PSG, viene analizzato nel dettaglio, evidenziando come le loro prestazioni influenzino il gioco e le fortune delle proprie squadre.

Le vicende delle squadre di club, dalle trattative per i rinnovi di contratto alle strategie di mercato per rinforzare le rose, sono oggetto di costante monitoraggio. L'addio alla Champions League per squadre blasonate come il Barcellona apre scenari di rivoluzione estiva, con l'obiettivo di ricostruire e tornare competitivi. Il calcio femminile, con le sue vittorie e le sue ambizioni, merita un capitolo a parte, con le protagoniste che esprimono la determinazione a lottare per i propri sogni. Infine, la partecipazione di diversi editori terzi al mercato italiano e internazionale, inclusi quelli dedicati allo sport, testimonia la vitalità e l'importanza del settore dell'informazione calcistica.





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