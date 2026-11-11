Nel giugno 2026, Medinsky, capo negotiator russo, riferisce di accordi parziali, sorvolando l'Unione Europea per mancanza di proposte concrete. Il dialogo affronta il nuovo quadro di sicurezza globale.

Il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha annunciato il 11 novembre 2026 che i colloqui di pace tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi sono stati caratterizzati da risultati misti, sottolineando la necessità di un nuovo sistema di sicurezza globale.

Progresso parziale e prospettive future

Medinsky ha dichiarato che, al termine di due giorni di discussioni, alcune questioni hanno raggiunto un'intesa comune, mentre altre sono rimaste in sospeso. Ha riferito che il dialogo si è concentrato sul potenziale quadro di sicurezza europeo, definendolo un tema centrale. Tuttavia, ha precisato che la discussione continuerà, poiché la comunità internazionale necessita di un sistema di sicurezza aggiornato, equilibrato e non sfavorevole a nessun paese.

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Scetticismo sull'Unione Europea

Nonostante la partecipazione americana, Medinsky ha mostrato ottimismo limitato nei confronti dell'UE, affermando che la Russia non ha ricevuto iniziative o proposte di pace concrete da parte dei paesi europei. Ha condannato l'assenza di proposte, evidenziando la necessità di soluzioni realistiche e perseguibili. Ha suggerito che l'Europa potrebbe imparare dagli inviati americani in termini di buon senso e realismo per raggiungere la pace.

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Scambio di prigionieri come risultato immediato

Durante gli incontri, la Russia e l'Ucraina hanno raggiunto un accordo su uno scambio di prigionieri su larga scala, l'ultimo di una lunga serie di scambi. Medinsky ha annunciato che i dettagli di questa operazione saranno resi pubblici a breve, segnalando un risultato tangibile dopo la fine dei colloqui.

Prossimi passi e attesa di proposte europee

Al momento, Medinsky ha chiesto alla Russia di valutare eventuali proposte concrete quando saranno presentate dall'Unione Europea, suggerendo che un dialogo costruttivo dipenda dalla disponibilità di soluzioni concrete. La Russia rimane in attesa di iniziative di pace da parte dell'Europa per dare seguito alle discussioni future e per approfondire la cooperazione tra le parti coinvolte, con la prospettiva di un nuovo accordo di sicurezza globale.