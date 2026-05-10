Vlahović trascina la Juventus verso la Champions: record e prospettive future

L’ex Fiorentina è diventato un intitolato nella storia della Juventus, con un record in Serie A e un punto chiave per la qualificazione in Champions. Ma il suo futuro è in bilico. Nel frattempo, Spalletti esalta la 'cattiveria agonistica' del serbo, mentre la Lazio-Inter si prepara a un'altra battaglia di alta quota.

La Juventus si prepara a una corsia preferenziale per la Champions League grazie all'apporto decisivo di Dušan Vlahović. Il centravanti serbo ha scritto una nuova pagina della storia dei bianconeri, diventando l’unico giocatore ad aver segnato così velocemente in Serie A fin dalla sua arrivato a Torino.

La sua rete contro l’Inter di novembre 2021 rimane un simbolo della rinascita juventina, soprattutto in una stagione in cui ogni risultato è cruciale per i piani europei. Vlahović è diventato un punto fermo, e la sua prestazione non è sfuggita nemmeno a Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, che ha elogiato il suo temperamento e la sua importanza per la squadra: 'Ha caratteristiche diverse. Non si può giocare senza uno così.

Serve il terminale fisico, un giocatore che regge i duelli e faccia gol. Serve questa cattiveria agonistica'. Mentre la Juventus guarda alla Champions, il futuro di Vlahović resta incognito. Le voci di mercato lo vogliono almeno uno dei sogni delle grandi d’Europa, ma per ora le priorità sono i target stagionali, iniziando dal match contro il Cagliari: una sfida che potrebbe Consolidare la posizione in classifica e afferrare definitamente il sostegno alla qualificazione continua.

Mezzo alla Lazio-Inter, Maureo Sarri ha voluto fornire dettagli sull’approccio della cominciando a credere alla sua squadra: 'Sarà una partita diversa, avremo più investimento nella partita, è il momento giusto'. Nel contesto della Serie A, la sconfitta del Lecce contro la Juventus è stata un avvertimento per la zona media-bassa della classifica, mentre l’Inter ha messe fuori gioco la Lazio con un largo 3-0, consolidando ancora il suo dominio in campionato.

Oltre il calcio, le emergenze sociali capiscono iatti di razzismo nel calcio, con l’accusa di daniele Dossena a Davis dopo lo scontro Cagliari-Udinese, mentre nel calcio femminile, la Serie A Women continua con un focus sulla sfida della attività agonistica, con le partite che vedono Como Women e Napoli dividere i punti a egualanza, mentre la Juventus punta al terzo posto. La corsa alla promozione vede diversi protagonisti agonistici, dagli stimoli di PIRATA nella humanitarian Avellino a quelli del Benevento, che preparano la mentalità dopo la vittoria del campionato.

Nel calcio elitario, le proiezioni di Gianluca Di Marzio sollevano discussioni sulla necessità delle seconde squadre, mentre il marchio italiano mette essere Gonziato dal di Antonio Organabio/, dall’ex Lazio a scarica nazionale sulla regia de La Gazzetta dello Sport. Intanto, il mondo dello sport continua a vivere con il cuore, da Avellino ad Aiello e oltre, mentre i tifosi della JUVE Stabia tornano a rivivere con la crisi quasi quotidiana a carico delle competizioni di base





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juventus, a Lecce con delle novità in attacco: Spalletti tentato dal duo Yildiz-VlahovicIn avanti sono tutti disponibili per il match chiave per la Champions. Il tecnico bianconero potrà giocare tutte e 5 le sue frecce al Via del Mare

Read more »

Juventus, per la Champions non devi sbagliare.QS: 'La carica di Vlahovic'Il Quotidiano Sportivo apre la sua prima pagina di sabato 9 maggio con la Juventus al centro di tutto. La trasferta di Lecce alle 20.45 è presentata.

Read more »

Juventus goal annullato a Lecce-Juventus con Vlahovic tra i protagonistiAndrea Colombo della sezione di Como annullava i gol di Perisic e Kalulu dopo aver valutato la posizione di offside di Gnabry e Vlahovic nella sfida di Serie A.

Read more »

Successo importante per la Juventus al Via del Mare. Ai bianconeri di Luciano Spalletti basta un gol lampo dopo una decina di secondi di Vlahovic per avere la meglio sui salentini di Di Francesco e agganciare momentaneamente il terzo posto.La Juventus ritrova Vlahovic. Champions più vicina

Read more »