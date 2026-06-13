Vlahovic e la Juventus: si riapre il dialogo con il nuovo ad Carnevali, il bomber serbo pronto a un contratto breve

Il attaccante della Juventus Dusan Vlahovic conferma la sua volontà di rimanere a Torino nonostante le divergenze contrattuali precedenti. Con l'arrivo del nuovo amministratore delegato Stefano Carnevali si è riaperto il dialogo per il rinnovo, supportato dalla fiducia dell'allenatore Luciano Spalletti. Il serbo, che si considera un vero juventino, è disposto a un accordo di durata ridotta (1-2 anni) e chiede uno stipendio base di 8 milioni annui, mentre la Juventus si era fermata a 5 milioni, con un possibile compromesso sui bonus. La situazione è urgente: dal 30 giugno Vlahovic sarà libero e rischia di rimanere senza squadra se non si chiude in tempo.

Un fine settimana insolito a Torino: lontano dal mare, in palestra ad allenarsi e con un occhio sul telefono. Dusan Vlahovic non ha affatto abbandonato le speranze di proseguire il suo percorso alla Juventus , fiducioso che il cambio di guardia al vertice della dirigenza possa rimetterlo in pista per una nuova parentesi in bianconero.

Il confronto fra il suo papà, Milos, e Comolli si era arenato senza possibilità di riparlare del rinnovo. Con l'arrivo di Carnevali si è riaperto un margine importante, specie perché a fare da sponda per la permanenza del calciatore c'è Spalletti.

Al netto delle questioni economiche da approfondire, Dusan vorrebbe rimanere a Torino: si definisce "juventino", un aspetto che lo allontana da altri club italiani storicamente concorrenti della Signora e che ne accredita il desiderio di vincere qualche trofeo in bianconero. Spalletti gioca con un centravanti alla Vlahovic e il mercato per adesso offre poco: in più il giocatore apre alla possibilità di firmare un contratto breve di uno-due anni.

I vantaggi non sono solo per la Juve, considerato che la girandola dei centravanti in Europa è destinata a partire alla fine del Mondiale e quindi il serbo rischia di rimanere senza squadra per diverse settimane: dal 30 giugno è libero. Un week end di metà giugno, con la stagione finita e il contratto verso la scadenza, sarebbe stato consueto al mare.

Invece, Vlahovic spera nella chiamata della Juve a partire dall'insediamento di Carnevali, che è atteso alla Continassa per inizio settimana. Possibile che il nuovo ad affronti il tema già dal primo, anche perché il tecnico lo ritiene uno degli argomenti chiave per programmare al meglio la stagione.

La richiesta di Vlahovic per restare alla Juve è di 8 milioni a stagione, cioè lo stipendio base che il 9 ha percepito in questi anni: gli sono arrivate proposte più ricche, ma per adesso la sua priorità continua a essere la Juve. Il club, attraverso Comolli, ha tenuto fin qui la posizione sui 5 milioni all'anno, volendo tenere come riferimento massimo l'ingaggio riconosciuto a Yildiz (6).

Una parte variabile legata ad alcuni bonus di rendimento individuale e di squadra potrebbe avvicinare le parti, nel caso ci fosse la volontà di proseguire insieme. Carnevali, pronto l'incontro con Spalletti a Forte dei Marmi: tre nomi per una cessione top, poi il..





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