Vlahovic e la Juventus: Tra il Ritorno al Gol e il Dilemma del Rinnovo

Dusan Vlahovic torna protagonista nel progetto di Luciano Spalletti, ma il suo futuro resta incerto a causa del contratto in scadenza e delle tentazioni di grandi club europei come Bayern e Barcellona.

Dusan Vlahovic sta vivendo un momento di rinascita che lo riporta prepotentemente al centro del progetto tecnico della Juventus . L'attaccante serbo, dopo un periodo di assenza e incertezze, ha dimostrato di essere pronto a riprendere il suo ruolo di leader dell'attacco bianconero, candidandosi con forza per una maglia da titolare in vista della sfida cruciale di sabato sera contro il Lecce.

Le sensazioni che arrivano dallo spogliatoio sono estremamente positive, specialmente per l'allenatore Luciano Spalletti, il quale vede nel giocatore di Belgrado l'elemento chiave per riportare la squadra torinese nell'orbita dello scudetto e consolidare una posizione di vertice nella classifica di Serie A. Vlahovic non solo segna, ma mostra una fame agonistica che trascina i compagni, rendendolo indispensabile per un tecnico che ha fatto della dedizione e della qualità tecnica i pilastri della sua gestione. Tuttavia, dietro l'entusiasmo del campo, si nasconde una situazione contrattuale estremamente delicata che potrebbe cambiare i connotati della stagione futura.

Il legame tra il centravanti e la maglia bianconera, indossata con orgoglio dal gennaio del 2022, resta profondo, ma è ora accompagnato da una consapevolezza strategica molto marcata. Vlahovic, supportato dal padre Milos, è ben consapevole che il proprio contratto scada a giugno, una condizione che gli conferisce un potere contrattuale immenso sul mercato internazionale.

L'idea di fondo è semplice: se non si raggiungerà un accordo soddisfacente con la Juventus, il calciatore potrebbe valutare offerte economicamente più vantaggiose provenienti da club d'élite. Tra le possibili destinazioni che potrebbero bussare alla sua porta figurano realtà prestigiose come il Bayern Monaco, dove potrebbe inserirsi nel progetto tecnico magari a supporto di Harry Kane, oppure il Barcellona, in una fase in cui il futuro di Robert Lewandowski appare incerto.

Questa possibilità di scegliere il proprio destino in totale libertà rende Vlahovic un soggetto prezioso e, allo stesso tempo, un rischio per la pianificazione a lungo termine della società torinese. La dirigenza della Juventus, guidata da John Elkann, non è rimasta a guardare e ha cercato di anticipare le mosse del mercato preparando un piano economico di rilievo.

Alla Continassa è stato messo sul tavolo un rinnovo che prevede un ingaggio di sei milioni di euro più bonus, una cifra che allinea Vlahovic ai top player della rosa, come nel caso di Kenan Yildiz. Nonostante l'offerta generosa, l'entourage del giocatore sembra mantenere una posizione di attesa, convinto che l'apertura ufficiale della sessione di mercato possa generare una competizione tra i club europei capace di alzare ulteriormente l'asticella degli ingaggi. La Juventus, tuttavia, non può permettersi una pazienza infinita.

I vertici bianconeri sanno che restare in una posizione di attesa troppo prolungata significherebbe trovarsi in una condizione di debolezza strategica, rendendo più complesso l'individuazione di nuovi obiettivi in caso di addio del serbo. In questo scenario, il rapporto tra Vlahovic e Spalletti emerge come l'unico punto fermo, basato su una stima reciproca e una fiducia incrollabile.

L'ex ct azzurro ha sempre lodato la professionalità del suo attaccante, apprezzando come il giocatore sia rimasto focalizzato sugli obiettivi di squadra nonostante l'incertezza del proprio futuro contrattuale. L'obiettivo immediato è chiaro: stappare lo spumante dell'Europa e assicurarsi un posto nella Champions League, competizione fondamentale per l'immagine e le finanze del club. Il gol su punizione segnato contro il Verona è stato il primo segnale di un ritorno in forma che dovrà essere confermato a Lecce.

Quella partita rappresenterà la prova del nove non solo per la classifica, ma anche per la testa di Vlahovic, che dovrà decidere se giocare le sue carte migliori sul mercato o scommettere ancora una volta sul progetto bianconero. La Juventus ha bisogno dei suoi gol ora, e il tempo per chiudere il cerchio sull'accordo si sta stringendo verso la fine di maggio





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