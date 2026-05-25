Vlahovic: futuro incerto, abbraccio con Gatti non passa inosservato

Il centravanti serbo, protagonista nella serata dello Stadio Olimpico Grande Torino con una doppietta e una prestazione di grande sacrificio, continua infatti a vivere settimane di forte incertezza sul proprio futuro. La sensazione è che l'estate possa davvero segnare la fine della sua avventura alla Juventus.

Il centravanti serbo, protagonista nella serata dello Stadio Olimpico Grande Torino con una doppietta e una prestazione di grande sacrificio, continua infatti a vivere settimane di forte incertezza sul proprio futuro.

A colpire i tifosi bianconeri, oltre alla sua prova in campo, è stato soprattutto il lungo abbraccio con Gatti. La sensazione è che l'estate possa davvero segnare la fine della sua avventura alla Juventus. Il contratto in scadenza, l'ingaggio elevato e le difficoltà della stagione rendono il futuro del serbo sempre più complicato da decifrare. La dirigenza dovrà decidere se continuare a costruire attorno al numero 9, rinnovandogli l'accordo con una nuova offerta al rialzo, oppure salutarlo a parametro zero.

Nel frattempo, il gesto con Gatti non è passato inosservato. Le telecamere hanno immortalato un abbraccio lungo e intenso tra i due giocatori, arrivato al termine di una serata emotivamente pesante per tutto l'ambiente bianconero. Per alcuni tifosi si è trattato semplicemente della reazione a una stagione difficile, per altri invece potrebbe essere stato il segnale di un addio ormai vicino





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