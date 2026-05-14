Vlahovic: 'Il problema sono le commissioni ai procuratori', replica con enfasi sulla Juve

L'atleta segue un discorso alla Juventus per esprimere le sue intenzioni.

Juve , Vlahovic non rinnova. Il problema sono le commissioni:Ho letto le cifre che riguardano il calcio italiano e fanno paura. Questo fa capire che non è lui a decidere.

Alla fine se il problema sono le commissioni ai procuratori, questo la dice lunga. Lui deve dire che vuole giocare lì e che decide lui. Il Fenerbahce? Ok ma con tutto il rispetto c'è differenza.

Deve far riflettere questa situazione. Se uno vuole andare via lo dice, così come se vuole rimanere. Il problema di una permanenza non possono essere le commissioni agli agenti. Ho giocato con grandi campioni, era questo che diceva se rimaneva o meno.

A Dusan dico: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, credo ci siano poche squadre al mondo come la Juve. Rimani qui e sarai una leggenda a fine carriera. Se vuoi soldi, cambi tante squadre ma rimarrai uno dei tanti. E' un discorso questo che feci a un giocatore importante l'anno della Serie B alla Juve, che poi è rimasto ed è diventato leggenda





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