Vlahovic: Stallo Rinnovo Juventus, Milan Osserva e Aspetta Occasione

La Juventus e Dusan Vlahovic navigano in acque incerte per il rinnovo del contratto, mentre il Milan monitora attentamente la situazione, pronto ad approfittare di un eventuale mancato accordo per assicurarsi l'attaccante serbo a parametro zero. Le divergenze sulle cifre e sulla durata del nuovo accordo, unite agli infortuni del giocatore, creano un quadro di suspense sul futuro del centravanti.

La trattativa per il rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic con la Juventus si trova in una fase di stallo, caratterizzata da un'attesa strategica da parte del club bianconero. Nonostante l'assenza di fretta da parte della dirigenza juventina, la situazione è attentamente monitorata dal Milan , club rossonero sempre alla ricerca di un attaccante di peso per la prossima stagione. La possibilità che Vlahovic possa liberarsi a parametro zero al termine del suo contratto sta alimentando l'interesse delle squadre concorrenti, pronte ad approfittare di un eventuale mancato accordo. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, hanno ribadito che ogni discorso relativo al futuro del giocatore verrà affrontato solamente al termine della stagione agonistica, escludendo anticipazioni o risoluzioni affrettate. Questa tattica dilatoria, sebbene comprensibile dal punto di vista strategico, lascia aperte diverse ipotesi e alimenta le speculazioni di mercato.

Il nodo centrale della questione risiede nelle divergenti aspettative tra la Juventus e il giocatore riguardo ai termini del prolungamento. La società torinese sembra orientata verso una proposta di rinnovo di breve durata, uno o due anni al massimo, con un adeguamento economico al ribasso rispetto all'attuale stipendio, auspicabilmente intorno ai sei milioni di euro annui. Questa strategia potrebbe essere legata anche alle recenti condizioni fisiche del calciatore e alla necessità di bilanciare i conti. Dusan Vlahovic, invece, sembra attendere un'offerta più strutturata, che contempli una prospettiva di lungo termine e l'inclusione di clausole legate a bonus prestazionali, garantendo una maggiore stabilità e un potenziale di crescita economica. La distanza tra queste posizioni ha cristallizzato la situazione in un'impasse, dove entrambe le parti attendono il momento opportuno per una mossa decisiva. La gestione di questa trattativa, complessa e delicata, richiede un equilibrio tra le esigenze sportive e finanziarie del club e le ambizioni del giocatore, in un contesto di mercato sempre più volatile.

L'interesse del Milan per Vlahovic non è nuovo e si riaccende con forza in questo scenario di incertezza. Il club rossonero, alla ricerca di un centravanti affidabile e di alto profilo, vede nel serbo una pedina ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Le difficoltà incontrate da altri attaccanti in rosa, come la situazione di Leao e Pulisic che non rappresentano più certezze assolute, le incertezze sull'investimento in Gimenez e la delusione per l'apporto di Fullkrug, evidenziano la necessità di un acquisto mirato. La potenziale uscita di Nkunku, oggetto di un considerevole investimento, potrebbe addirittura liberare risorse economiche da destinare all'ingaggio di Vlahovic, rendendo l'operazione fattibile. La Juventus, consapevole di questo interesse esterno, potrebbe trovarsi ad affrontare una concorrenza agguerrita qualora non riuscisse a trovare un accordo con il giocatore. La prospettiva di perdere Vlahovic a parametro zero, inoltre, rappresenterebbe un duro colpo sia dal punto di vista sportivo che economico per la Vecchia Signora, la quale starebbe quindi valutando attentamente ogni possibile scenario futuro. La gestione della sua salute fisica, con i recenti acciacchi muscolari che lo hanno tenuto lontano dai campi, aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla valutazione del suo valore e delle prospettive future.

Oltre alle questioni contrattuali, la priorità assoluta per Dusan Vlahovic rimane il campo da gioco. Dopo aver superato un serio infortunio muscolare, il centravanti serbo ha purtroppo subito una ricaduta che lo ha costretto nuovamente a un periodo di stop. Un fastidio accusato durante il riscaldamento prima della partita contro il Genoa ha evidenziato una nuova lesione, che lo ha escluso dalla sfida contro l'Atalanta e, con ogni probabilità, anche dagli impegni successivi contro Bologna e Milan. L'obiettivo dichiarato dell'ex attaccante della Fiorentina è quello di rientrare in tempo per la sfida contro l'Hellas Verona all'inizio di maggio, in modo da contribuire attivamente allo sprint finale della Juventus nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Questo rientro mirato ha un duplice scopo: da un lato, dimostrare alla dirigenza bianconera la sua ritrovata forma e il suo valore, spingendola a formulare l'offerta di rinnovo tanto attesa; dall'altro, lanciare un chiaro segnale alle squadre pretendenti, mettendo in mostra le sue doti di attaccante di primo piano e consolidando il suo appeal sul mercato in vista di un'eventuale cessione o di una trattativa per il futuro. La sua performance nelle ultime partite della stagione sarà quindi cruciale per definire il suo destino e quello della Juventus, in un momento decisivo per entrambe le parti.





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