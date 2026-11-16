Voci no vax in ospedale: Mattia Signori critica reintegro sanitari radiati

L'infermiere Lorenzo Mattia Signori condanna il ritorno in corsia dei sanitari radiati per posizione no vax. La norma, approvata dalla Camera, riapre il dibattito sulla fiducia dei pazienti.

Lorenzo Mattia Signori, infermiere operante in Veneto e segretario regionale di Cittadinanzattiva, ha espresso una condanna netta rispetto alla proposta legislativa che permetterebbe il reintegro nei reparti ospedalieri di personale sanitario radiato dagli albi a causa della propria posizione contraria alla vaccinazione anti-Covid. La sua critica principale verta sulla lesione della fiducia che i pazienti ripongono negli operatori sanitari, un elemento fondamentale per l'efficacia delle cure e per la corretta adesione alle campagne preventive.

La proposta di legge sul reintegro degli operatori

Il centro del dibattito normativo è rappresentato dall'articolo 8 del disegno di legge sulle professioni sanitarie, norma che ha ricevuto l'approvazione da parte della Camera dei Deputati in data 28 ottobre e che si trova ora in fase di esame presso il Senato della Repubblica. Tale disposizione istituisce una procedura speciale destinata ad esaminare le richieste di reintegro presentate da coloro che sono stati radiati per fatti non dolosi, avvenuti in relazione alle condizioni di lavoro specifiche vissute durante l'emergenza pandemica. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sarà l'organo incaricato di valutare singolarmente ogni domanda, determinando il destino professionale dei richiedenti.

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Le posizioni politiche e il voto parlamentare

Il percorso legislativo di questa norma ha coinvolto diverse formazioni politiche con risposte differenziate, evidenziando una significativa divisione all'interno del panorama parlamentare. Fratelli d'Itali ha promosso attivamente l'iniziativa, sostenuta dalla Lega, mentre Forza Italia ha manifestato posizioni disomogenee tra i propri deputati. L'articolo è stato approvato con una margine di votazione di soli 13 voti, un risultato ottenuto anche grazie al contributo degli otto deputati di Futuro Nazionale che si sono espressi a favore; senza tale supporto tecnico, la proposta normativa sarebbe probabilmente caduta. Immediatamente dopo il voto, il deputato leghista Claudio Borghi ha organizzato un convegno a tema no vax presso la sede del Senato, spiegando che lo scopo della proposta era favorire la riconciliazione dopo anni di tensioni.

La preoccupazione etica di Cittadinanzattiva

Per Lorenzo Mattia Signori, la portata di questa decisione legislativa va ben oltre la questione amministrativa o lavorativa, toccando direttamente il cuore del rapporto medico-paziente. Egli definisce la situazione paragonabile all'assurdo di entrare in una chiesa e ascoltare un sacerdote affermare apertamente di non credere in Dio, un'analogia che sottolinea la gravità della contraddizione etica. La sua paura principale riguarda la capacità di convincere i cittadini a sottoporsi ai vaccini quando sono proprio gli operatori che dovrebbero curarli a mettere in dubbio la loro sicurezza ed efficacia, creando un vuoto di credibilità istituzionale.

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Il contrasto istituzionale e le testimonianze reali

Mentre i legislatori dibettono sulla riconciliazione professionale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha denunciato al Quirinale la pericolosa diffusione di credenze irrazionali e fake news distruttive relative ai vaccini, sottolineando come queste narrazioni minino le basi scientifiche della sanità pubblica. La realtà umana dietro questi dibattiti è raccontata attraverso casi concreti, come quello di Antonio Cremasco, un anziano residente a Bassano del Grappa. Dopo una lunga degenza che ha richiesto venti giorni in terapia intensiva e venti in reparto nel marzo 2020, uniti a sei mesi di supporto ossigenoterapico, Cremasco ha scelto immediatamente la vaccinazione, dimostrando una convinzione ferma.

L'impatto sulla fiducia dei cittadini

Nonostante l'esperienza diretta e il recupero completo, la storia di Antonio Cremasco rivela la profonda resistenza culturale che persiste in alcuni ambiti della società. Suo figlio, pur essendo padre di due bambini, mantiene ancora dubbi sulla sicurezza dei vaccini, mostrando come le informazioni contraddittorie provenienti dalle figure di riferimento possano ostacolare la protezione delle generazioni più giovani. Questo caso evidenzia come la reintroduzione di operatori che hanno espresso opposizione pubblica alla vaccinazione possa alimentare scetticismo nei pazienti, rendendo complessa la comunicazione sanitaria pubblica e mettendo a rischio l'aderenza alle raccomandazioni mediche.

Prospettive future per le professioni sanitarie

La normativa attualmente al Senato rappresenta un punto di svolta significativo per la regolamentazione degli albi professionali e per la gestione delle conseguenze a lungo termine dell'emergenza pandemica. La valutazione da parte della Commissione centrale richiederà un'attenta analisi di ciascun caso, bilanciando le esigenze di reintegro professionale con la tutela della salute pubblica e della fiducia sociale. L'esito di questo iter legislativo definirà non solo il futuro di numerosi operatori radiati, ma anche il tono della relazione tra sistema sanitario e cittadinanza nei prossimi anni.