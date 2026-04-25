Vogue Vintage Market Cocktail: Un Incontro tra Stile, Destino e Solidarietà

La seconda edizione del Vogue Vintage Market Cocktail a Milano ha visto la partecipazione di numerosi personaggi famosi e appassionati di moda, alla ricerca di tesori pre-loved e con un occhio di riguardo per la sostenibilità e l'impegno sociale.

La seconda edizione del Vogue Vintage Market Cocktail a Milano è stata un evento ricco di stile, destini incrociati e tesori pre-loved. L'atmosfera era carica di aspettative, con ospiti pronti a scovare capi unici e a dare nuova vita a vestiti con una storia.

Alcuni arrivavano con una lista precisa, alla ricerca di un determinato brand o modello, come una borsa Chanel rossa o un capo Chloé. Altri, invece, si affidavano al caso e alla magia del vintage, sperando di trovare il pezzo perfetto inaspettatamente. Tra gli ospiti di spicco, Mariacarla Boscono, co-host dell'evento, ha catturato l'attenzione con una vestaglia rosa shocking indossata durante la sfilata di Victoria's Secret.

La top model ha sottolineato l'importanza del vintage come un modo per connettersi con storie di vita passate e per trovare pezzi unici che riflettano la propria personalità. L'evento ha visto anche la partecipazione di numerosi personaggi del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo, tra cui Cecilia Matteucci, Myriam Sylla, Chicca Senia, Victoria Montanari, Simone Marchetti, Danie Bles, Anoushka Borghesi, Fausto Puglisi, e molti altri.

Ognuno di loro ha trovato qualcosa di speciale da aggiungere al proprio guardaroba, da cappottini Comme des Garçons a occhiali anni '90, da capi Lessico Familiare a giacche firmate Pierpaolo Piccioli. Oltre allo shopping, il Vogue Vintage Market Cocktail ha offerto anche sorprese e novità, come la presenza di piccoli componenti della Sylvanian Family nascosti nei capi e un profumatore Orphea in dono con ogni acquisto.

La nuova Birra Messina Note di Melograno ha accompagnato i brindisi, aggiungendo un tocco di colore e sapore all'evento. Un aspetto importante della manifestazione è l'impegno sociale: i ricavi della vendita, al netto di costi e commissioni, saranno devoluti alla Fondazione Pangea ETS, un'organizzazione che promuove progetti di crescita sociale ed economica rivolti alle donne.

Il Vogue Vintage Market non è solo un'occasione per fare shopping, ma anche per sostenere una causa importante e per celebrare la bellezza e la storia dei vestiti





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