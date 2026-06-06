Volandri: Cobolli maturo per la finale, il sistema Italia funziona. Arnaldi, rinascita certificata

Il capitano azzurro Filippo Volandri commenta la finale di Roland Garros di Flavio Cobolli contro Zverev, la crescita del movimento e la rinascita di Matteo Arnaldi. Spiega le basi del successo italiano: supporto ai tecnici e lavoro sul fisico.

Il capitano azzurro Filippo Volandri , a capo dello staff tecnico federale, esprime Initially il dispiacere per il ritiro di Matteo Arnaldi prima della semifinale del Roland Garros , occasione che il ligure si era meritato.

Arnaldi ha però ritrovato fiducia nel proprio fisico dopo i problemi al piede, dimostrando crescita atletica e tecnica in tornei recenti. Volandri sottolinea l'importanza del lavoro sul fisico, che quando funziona permette anche alla parte tecnica di esprimersi al meglio. Si passa poi a Flavio Cobolli, finalista Slam, che affronterà Alexander Zverev in una prima finale difficile ma in cui potrà giocarsi le sue chance, conoscendo bene l'avversario e avendolo già battuto.

Cobolli ha dimostrato maturità gestendo bene la semifinale con Auger-Aliassime in condizioni particolari. Volandri parla anche di Matteo Berrettini, che pur infortunato ha raggiunto i quarti di Slam, segnale straordinario, e di Federico Cinà, a cui bisogna lasciare tempo per crescere senza pressioni eccessive.

Il capitano analizza poi il sistema Italia che sta producendo risultati: la svolta è avvenuta circa otto anni fa quando si è deciso di far crescere i ragazzi attraverso i loro allenatori, mettendo a disposizione i collaboratori Fitp che oggi si vedono nei box. L'obiettivo è far crescere non solo il giocatore ma anche l'allenatore e il preparatore, creando team sempre più "made in Italy" e autonomi.

Per il futuro, Volandri auspica di ampliare la base per allargare la forbice dei talenti





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