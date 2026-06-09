Volevo tornare al lavoro dopo la maternità, l'azienda ha detto no: la storia di Francesca Romana D'Antuono

Francesca Romana D'Antuono, ex brand manager, si è licenziata dopo che l'azienda ha rifiutato di concedere al marito il congedo parentale. Oggi è co-presidente di Volt e lotta per il diritto delle donne a non scegliere tra carriera e maternità.

La storia di Francesca Romana D'Antuono, ex brand manager di 38 anni, rappresenta una battaglia emblematica per la parità di genere nel mondo del lavoro.

Quando nel 2021 nasce suo figlio Aleksander, la decisione di tornare al lavoro subito dopo il congedo di maternità obbligatorio sembrava scontata. In Germania, dove vive con il marito Andi, la legge prevede un congedo di maternità obbligatorio di otto settimane dopo il parto, a cui si aggiunge un periodo facoltativo fino a dodici mesi. Il congedo parentale, invece, può essere suddiviso tra i genitori, con una durata massima complessiva di quattordici mesi.

Francesca Romana voleva che fosse il marito a prendere il congedo parentale per permetterle di rientrare al lavoro, ma l'azienda si oppose fermamente, insistendo che fosse lei a rimanere a casa. Questo atteggiamento, secondo D'Antuono, è radicato in un pregiudizio culturale che vede la madre come unica responsabile della cura dei figli, mentre l'uomo deve essere sempre disponibile e forte. Di fronte a questo muro, ha scelto di prendere un ulteriore anno di maternità, ma alla fine si è licenziata.

Non se ne è mai pentita, perché ha guadagnato la libertà di non accettare un'ingiustizia come normale. Per lei, la scelta del marito di prendere il congedo parentale era un atto di condivisione della cura, fondamentale per una vera parità. L'esperienza personale di D'Antuono non è isolata: molte donne in Germania e in Europa si trovano a dover scegliere tra carriera e famiglia, senza un reale sostegno da parte delle aziende.

Lei stessa ammette di non aver mai creduto che la disparità potesse riguardarla, fino a quando non ha scoperto un sistema che lavora contro le donne. Questo sistema, spiega, vorrebbe gli uomini sempre disponibili e forti, relegando le donne al ruolo di madri e caregiver. D'Antuono ha deciso di non subire passivamente questa ingiustizia, ma di trasformare la sua esperienza in un impegno politico.

Attualmente è co-presidente di Volt, un partito paneuropeo che promuove l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. Il suo obiettivo è chiaro: creare una società in cui nessuna donna debba chiedere il permesso di conciliare carriera e maternità. Rivendica il diritto di non dover scegliere, e di poter contare su un partner che condivida equamente le responsabilità familiari.

La battaglia di Francesca Romana D'Antuono va oltre il caso personale: mette in luce le lacune di un sistema che ancora penalizza le madri lavoratrici e scoraggia i padri dall'assumere un ruolo attivo nella cura dei figli. In Germania, nonostante le leggi progressiste sul congedo parentale, la cultura aziendale spesso ignora la possibilità di una redistribuzione dei ruoli.

D'Antuono chiede un cambiamento culturale e legislativo che permetta alle donne di non dover rinunciare alla carriera per diventare madri, e agli uomini di essere liberi di scegliere la paternità attiva senza stigma. La sua storia è un monito per tutte le aziende: la vera parità passa attraverso la condivisione delle responsabilità e il superamento dei pregiudizi di genere.

Con il suo impegno in Volt, intende portare queste istanze a livello europeo, affinché ogni donna possa vivere senza dover scegliere tra figli e carriera





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