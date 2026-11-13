Volgograd Drone Attack Kills Four and Damages Lukoil Refinery

Ukrainian drone strike on Volgograd industrial zone kills four. Lukoil refinery hit. Russia's oil capacity drops 30% amid intensified attacks following failed ceasefire.

Un attacco aereo condotto da droni ucraini ha colpito la zona industriale di Volgograd, nel sud della Russia, causando quattro morti e due feriti. L'incidente, confermato venerdì dal governatore regionale Andrei Bocharov, rappresenta l'attacco più letale mai subito dalla città fino a questo momento. L'evento si è svolto nella città storicamente nota come Stalingrado durante la Seconda Guerra Mondiale, un'area strategica per la produzione energetica nazionale.

Dettagli sull'Attacco Industriale

L'impatto ha interessato principalmente gli impianti industriali situati nella regione, con segnalazioni non verificate che indicano la presenza di un vasto incendio presso la raffineria di petrolio gestita da Lukoil. I residenti locali hanno riferito di forti esplosioni verificatesi durante la notte, alimentando le preoccupazioni per la stabilità delle infrastrutture energetiche della regione. Non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte delle autorità russe che la raffineria specifica sia stata colpita, e la compagnia Lukoil non ha risposto immediatamente alle richieste di commento relative all'accaduto.

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Storia Delle Offese Precedenti

Questa non è la prima volta che la raffineria di Lukoil diventa bersaglio di attacchi. In passato, l'impianto è stato attaccato diverse volte, con eventi significativi registrati il 29 maggio e il 31 luglio dello scorso anno. La presenza di questi attacchi ricorrenti evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche russe di fronte alle crescenti incursioni ucraine. I video circolati sui social media, sebbene non verificati, mostravano fumo e fiamme alte, suggerendo l'entità dei danni potenziali agli impianti di lavorazione.

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Impatto Strategico ed Energetico

L'Ucraina ha intensificato notevolmente i propri attacchi alle raffinerie di petrolio russe a partire dalla fine di ottobre. Questa escalation ha avuto luogo dopo che il cessate il fuoco energetico annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è riuscito a prendere piede. Gli obiettivi strategici mirano a compromettere la capacità operativa russa, con conseguenze misurabili sull'industria petrolifera nazionale. Le fonti del settore hanno indicato che tali operazioni hanno temporaneamente ridotto la capacità di raffinazione del petrolio della Russia di circa il 30%.

Capacità Produttiva e Conseguenze Future

La raffineria colpita possiede una capacità di lavorazione di circa 14 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno. Questa cifra corrisponde a circa 280.000 barili al giorno, una quantità che rappresenta circa il 5% del volume totale di raffinazione in Russia. La perdita di questa quota di produzione ha implicazioni immediate per il mercato energetico nazionale e internazionale. La riduzione della capacità operativa potrebbe influenzare i prezzi del carburante e la disponibilità di prodotti raffinati nei mesi futuri, rendendo l'infrastruttura di Volgograd un punto cruciale nel conflitto in corso.