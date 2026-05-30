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Voli interrotti all'aeroporto di Monaco di Baviera a causa di un possibile avvistamento di un drone

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Voli interrotti all'aeroporto di Monaco di Baviera a causa di un possibile avvistamento di un drone
Aeroporto Di Monaco Di BavieraDroneVoli Interrotti
📆5/30/2026 8:42 AM
📰Internazionale
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I voli sono stati interrotti all'aeroporto di Monaco di Baviera a causa di un possibile avvistamento di un drone, secondo i media. La situazione è ancora viva e non è chiaro se il traffico aereo sarà nuovamente interrotto.

I voli sono stati interrotti all'aeroporto di Monaco di Baviera a causa di un possibile avvistamento di un drone, secondo i media. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. BERLINO, 30 maggio (Reuters) - I voli sono stati interrotti all'aeroporto di Monaco di Baviera, nel sud della Germania, sabato mattina in seguito al possibile avvistamento di un drone, come hanno riferito i media tedeschi tra cui Focus Online e Bild, ma Focus ha dichiarato poco dopo che erano ripresi. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

La pagina delle partenze sul sito web dell'aeroporto mostrava che vari voli, ma non tutti, erano stati ritardati o cancellati. Secondo Focus Online, il traffico aereo è stato interrotto per circa un'ora e mezza, dal mattino presto fino alle 10:30. In quel momento, il traffico era ripreso e i voli erano in grado di decollare di nuovo.

Tuttavia, non è chiaro se il traffico aereo fosse stato interrotto a causa di un drone reale o di un avvistamento errato. L'aeroporto di Monaco di Baviera è uno degli aeroporti più grandi della Germania e serve circa 46 milioni di passeggeri all'anno. L'aeroporto è dotato di un sistema di sicurezza avanzato e dispone di una squadra di esperti che monitorano costantemente il traffico aereo. Secondo Bild, la polizia ha confermato che non c'è stato alcun avvistamento di un drone.

Tuttavia, non è chiaro se la polizia abbia ricevuto alcuna informazione sulla presenza di un drone. La situazione è ancora viva e non è chiaro se il traffico aereo sarà nuovamente interrotto. In ogni caso, l'incidente ha messo in evidenza la necessità di migliorare la sicurezza aerea e di prevenire eventuali incidenti. L'aeroporto di Monaco di Baviera è uno degli aeroporti più grandi della Germania e serve circa 46 milioni di passeggeri all'anno.

L'aeroporto è dotato di un sistema di sicurezza avanzato e dispone di una squadra di esperti che monitorano costantemente il traffico aereo. Secondo Bild, la polizia ha confermato che non c'è stato alcun avvistamento di un drone.

Tuttavia, non è chiaro se la polizia abbia ricevuto alcuna informazione sulla presenza di un drone. La situazione è ancora viva e non è chiaro se il traffico aereo sarà nuovamente interrotto. In ogni caso, l'incidente ha messo in evidenza la necessità di migliorare la sicurezza aerea e di prevenire eventuali incidenti

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