UN High Commissioner Volker Turk plans a 2027 trip to Washington to address human rights concerns, marking a diplomatic shift after Washington previously boycotted UN reviews under the Trump administration.

Il 27 novembre 2026, Volker Turk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, ha annunciato la propria intenzione di intraprendere una visita ufficiale negli Stati Uniti durante il prossimo anno. Questo movimento diplomatico avviene a poche settimane di distanza dal netto rifiuto da parte di Washington di accogliere un incontro a Ginevra, un evento che ha sottolineato la crescente tensione tra l'amministrazione del Presidente Donald Trump e l'ONU.

Turk Cerca Dialogo con Autorità e Società Civile Americana

Turk ha dichiarato esplicitamente a Reuters di voler incontrare le autorità statunitensi, i membri del Congresso e i rappresentanti della società civile. L'obiettivo dichiarato è discutere approfonditamente delle questioni relative ai diritti umani, sia all'interno degli Stati Uniti che in ambito internazionale. Sebbene il funzionario delle Nazioni Unite non abbia specificato nel dettaglio i singoli temi che intende portare all'attenzione, la sua agenda riflette preoccupazioni costanti emerse nel corso dell'anno corrente.

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Un punto centrale di questa agnda riguarda la richiesta di condurre indagini indipendenti sulle morti di persone che si trovano detenute nei centri di immigrazione statunitensi. Questa richiesta si inserisce in un contesto più ampio di esame delle politiche migratorie e dei diritti dei detenuti, temi che hanno finora generato controversie significative a livello internazionale.

Washington Boycotta la Revisione dei Diritti Umani

La decisione di Turk di viaggiare negli Stati Uniti si inserisce in un quadro di tensione diplomatica già esistente. All'inizio di novembre 2026, Washington ha disertato una riunione delle Nazioni Unite in cui avrebbe dovuto essere esaminata la situazione dei diritti umani nel Paese sotto la presidenza di Donald Trump. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui gli Stati Uniti ignorano questo processo di revisione, attirando critiche da parte di organizzazioni per i diritti civili come Human Rights Watch.

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La dinamica di disimpegno è iniziata l'anno precedente, quando Washington si è ritirata dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite con sede a Ginevra. Gli americani hanno giustificato questa mossa citando un presunto pregiudizio anti-israeliano all'interno del Consiglio. Successivamente, l'amministrazione ha proceduto a tagliare e sospendere i finanziamenti a diverse agenzie dell'ONU, esigendo riforme strutturali come condizione per un eventuale ritorno al dialogo multilaterale.

Contesto Politico e Reazioni Diplomatiche

Il clima diplomatico è ulteriormente complicato dal voto di luglio, durante il quale gli Stati Uniti, insieme alla Corea del Nord, a Israele e alla Russia, si sono opposti alla riconferma di Volker Turk alla carica di Alto Commissario. Questa votazione ha evidenziato una frattura profonda tra l'amministrazione Trump e le istituzioni delle Nazioni Unite, mostrando una divergenza netta sulle priorità globali in materia di diritti.

Da parte loro, gli ufficiali statunitensi hanno ripetutamente accusato gli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani di utilizzare una retorica anti-americana. Difendendo la propria posizione, hanno sottolineato che le proprie politiche, incluse le deportazioni, vengono eseguite in stretta conformità con la legislazione sugli immigrazione degli Stati Uniti. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha reiteratedo il proprio impegno a garantire un ambiente sicuro, protetto e umano nei centri di detenzione.

La Missione degli Stati Uniti a Ginevra, che era chiusa per la festività del Ringraziamento nel momento in cui è stata contattata, non ha fornito immediatamente commenti sulla prevista visita di Turk. Non è ancora chiaro se i funzionari statunitensi accoglieranno questa richiesta di incontro o se manterranno la propria linea di resistenza diplomatica nei confronti del rappresentante delle Nazioni Unite.