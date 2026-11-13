Volker Turk esige la salma di Mohammad el Shami dalla ribellione Houthi

L'Alto Commissario Onu Volker Turk chiede il rientro della salma di Mohammad el Shami, morto dopo due anni di detenzione Houthi. Esige indagini e dignità.

Volker Turk, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha inviato una richiesta formale e urgente al gruppo ribelle Houthi per il restituzione immediata della salma di Mohammad el Shami. Il dipendente yemenita dello staff Onu è deceduto in cattività dopo oltre due anni di detenzione imposta dai miliziani nella regione dello Yemen controllata dalla rivolta. Questa richiesta giunge a seguito di una morte avvenuta in circostanze ancora oscure, sottolineando la crisi dei diritti umani che colpisce il personale internazionale nella zona di conflitto.

Dettagli sulla morte e la detenzione di Shami

Mohammad el Shami era stato trattenuto dal gruppo Houthi sin dal 6 giugno 2024, subendo un isolamento forzato dalla sua comunità e dalla sua famiglia. Gli unici familiari a conoscenza del suo decesso hanno appreso la notizia solamente il 30 ottobre, un mese dopo l'accaduto, ricevendo nel frattempo zero spiegazioni sulle cause mediche o le circostanze esatte della morte. L'Armeria delle Nazioni Unite ha dichiarato che la famiglia ha subito un rifiuto di contatto con il detenuto per l'intera durata dei due anni di prigionia. Il mancato accesso ai dettagli della fine della vita di Shami rappresenta una violazione dei protocolli umanitari internazionali.

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Posizioni delle parti e richieste diplomatiche

Volker Turk ha espresso con fermezza la necessità che il collega sia sepolto in modo dignitoso, rispettando i desideri della famiglia privata del contatto per due anni. L'Alto Commissario ha sottolineato che negare una sepoltura onesta equivale a perpetuare la sofferenza dopo la morte. La famiglia ha riferito che gli Houthi avevano acconsentito in linea di principio a un'indagine preliminare tramite un comunicato diffuso all'inizio di questa settimana. Tuttavia, non è arrivato alcun commento ufficiale immediato da parte dei ribelli Houthi, i quali hanno storicamente accusato i detenuti di far parte di una rete di spionaggio a servizio degli Stati Uniti e di Israele.

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Impatto reale e rischi per il personale Onu

Oltre settanta dipendenti delle Nazioni Unite e decine di operatori umanitari continuano a essere trattenuti in cattività nel territorio dello Yemen controllato dagli Houthi. Questa situazione critica crea un clima di terrore tra il personale internazionale che opera nella regione. Recentemente, un video circolante ha mostrato uno dei detenuti mentre sembra confessare, come riportato dall'ufficio di Turk. Tale footage ha alimentato fondati timori che il gruppo ribelle stia sottoponendo i prigionieri a torture o maltrattamenti sistematici per estorcere confessioni false o informazioni non veritiere.

Prossimi passi e richieste di trasparenza

Volker Turk ha lanciato un appello diretto alla comunità internazionale chiedendo di non permettere che Mohamed muoia due volte: la prima volta quando è stato strappato alla famiglia e scomparso, e la seconda quando la verità sulla sua sorte verrà nascosta al mondo. La richiesta di una sepoltura dignitosa è solo il primo passo verso la resa dei conti per le violazioni subite durante la detenzione. Gli osservatori dei diritti umani monitorano attentamente le reazioni degli Houthi, poiché la mancata collaborazione potrebbe aggravare le sanzioni diplomatiche e le pressioni geopolitiche sulla regione. La comunità internazionale attende con ansia una risposta concreta da parte del gruppo ribelle per garantire la sicurezza del restante personale Onu in custodia.