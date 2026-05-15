Volkswagen ID. Polo Gti: la prima vettura a batteria con la sigla Gti

La Volkswagen ID. Polo Gti è la prima vettura a batteria con la sigla Gti, che verrà svelata durante la 54esima edizione della 24 Ore del Nürburgring, in programma da sabato 16 e domenica 17 maggio 2026. La Gti presenta un'estetica condivisa in parte con la ID. Polo normale, con differenze maggiori nelle sottopelle, come una potenza superiore e dotazioni tecniche più raffinate. La prevendita inizierà nel mese di ottobre e il prezzo deve ancora essere definito.

Una nuova ID. Polo Gti , la prima vettura a batteria con la sigla Gti , è stata svelata durante la 54esima edizione della 24 Ore del Nürburgring, in programma da sabato 16 e domenica 17 maggio 2026.

La Gti presenta un'estetica condivisa in parte con la ID. Polo normale, con differenze maggiori nelle sottopelle, come una potenza superiore e dotazioni tecniche più raffinate. La prevendita inizierà nel mese di ottobre e il prezzo deve ancora essere definito. L'abitacolo presenta dettagli rossi e una plancia con una striscia rossa che percorre tutta la larghezza.

Anche la frenata rigenerativa è regolabile attraverso le palette dietro al volante. Il bagagliaio mantiene la capacità di 441 litri abbattendo il divano posteriore





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