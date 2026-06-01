Volkswagen in crisi:allo studio partnership con produttori di armi e aziende cinesi

Il gigante automobilistico tedesco Volkswagen, indebolito dalla concorrenza cinese e dal calo della domanda, valuta la riconversione di alcuni stabilimenti tedeschi per la produzione di componenti militari e l'ingresso di produttori cinesi nei suoi impianti. Il sindacato Ig Metall, pur difendendo i posti di lavoro, si dice pronto a valutare soluzioni creative per evitare chiusure.

La Volkswagen , da anni in una profonda crisi strutturale, sta cercando nuove strategie per sopravvivere in un mercato automobilistico sempre più competitivo. Oltre a ridurre drasticamente i costi, con tagli del personale e chiusure di impianti, l'azienda sta valutando collaborazioni inaspettate, come quelle con i produttori di armi e con i concorrenti cinesi.

La dirigenza ha confermato che la capacità produttiva dovrà passare da dodici a nove milioni di veicoli l'anno, con la conseguente cessione o riconversione di diversi stabilimenti. Il sindacato Ig Metall, pur opponendosi alle chiusure, sembra aperto a soluzioni creative, come la conversione di fabbriche alla produzione di componenti per sistemi di difesa, come nel caso di Osnabrück, dove potrebbe subentrare l'azienda israeliana Rafael.

Parallelamente, in Sassania e Bassa Sassonia, si discute della possibilità di produrre veicoli cinesi negli impianti tedeschi, per salvaguardare i posti di lavoro. La competizione con la Cina, i dazi USA e il calo della domanda globale (-4% nel primo trimestre 2026) aggravano la situazione, rendendo necessari interventi radicali. Il CFO Arno Antlitz punta a raddoppiare il margine di profitto dal 4% attuale, ma l'obiettivo rimane sfidante.

La decisione di chiudere lo stabilimento di Nanchino in Cina evidenzia la necessità di ottimizzare la rete produttiva globale. La Volkswagen sta quindi esplorando percorsi inediti, tra cui la vendita di impianti a produttori di armi e l'apertura ai partner cinesi, suscitando dibattiti politici e sindacali sul futuro dell'industria automobilistica tedesca





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