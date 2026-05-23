Volo EZY2618 da Hurghada a Roma: deviazione per precauzione in merito al rischio di incendio

Sottolineiamo che easyJet ha avviato una regolare attività di sorveglianza e ha fornito all alloggi in hotel e pasti laddove possibile a una selezione dei clienti che sono rimasti in aeroporto.

Il volo EZY2618 è decollato da Hurghada in Egitto martedì sera e sarebbe dovuto atterrare all aeroporto di Luton nelle prime ore di mercoledì. Tuttavia, il volo è stato dirottato a Roma e riprogrammato la mattina successiva dopo che sono sorti dubbi sulla presenza di un dispositivo nel bagaglio di un passeggero.

La compagnia aerea easyJet ha dichiarato aModalità aereo che ci sono dei motivi per usarla anche quando non sei in volo e ha riprogrammato il volo per la mattina seguente dopo che l equipaggio è stato informato che unL incidente ha scatenato il panico tra i 180 passeggeri a bordo dopo che il comandante ha annunciato: 'C'è qualcosa che non dovremmo avere nella stiva'. Erano infatti emerse preoccupazioni in merito al rischio di incendio legato alle batterie al litio.

'Il comandante ha quindi deciso di deviare la rotta per precauzione, in conformità con le norme di sicurezza', ha dichiarato un portavoce. L aereo è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono stati sbarcati regolarmente. easyJet ha fornito alloggio in hotel e pasti laddove possibile a alcuni clienti che sono rimasti in aeroporto e ha offerto dei rinfreschi a quelli nell aereo





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