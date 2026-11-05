Volo Misterioso Roma-Teheran: Identità Inedite e Suspense sul Jet Privato

Analisi del volo insolito da Roma Ciampino a Teheran del 3 novembre. Codici mai registrati, assenza di traccia storica e indagini di Itamilradar sul jet privato.

Un jet privato ha effettuato un volo insolito dal aeroporto di Roma Ciampino a Teheran il 3 novembre, sollevando interrogativi tra gli esperti di tracciamento aereo. La traccia è stata ricostruita da Itamilradar, che ha monitorato la missione utilizzando i dati pubblici di Flightradar24 e ADS-B Exchange. L'evento ha attirato l'attenzione per la natura enigmatica dei dati di identificazione trasmessi dall'aeromobile durante il percorso.

Codici Mai Visti In Trasmissione

L'aereo ha diffuso un codice identificativo 300AB4 e il nominativo ICVMN durante l'intera fase di volo. Il prefisso 300 è assegnato all'Italia, ma nessuna di queste combinazioni appare nei registri ufficiali accessibili agli analisti. Questi identificativi sembrano aver fatto la loro prima apparizione pubblica esattamente nel giorno della partenza, senza lasciare alcuna cronologia precedente sul web.

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L'assenza di precedenti storici per questi codici ha alimentato sospetti tra gli osservatori. Potrebbe trattarsi di un'identità fittizia utilizzata per nascondere l'effettivo proprietario o la provenienza reale del velivolo. Tale pratica, sebbene rara, non è del tutto inconsueta nel mondo del volo private, dove la privacy è una priorità assoluta.

Nessun Legame Diretto Con La CAI

Gli investigatori hanno valutato un possibile collegamento con la Compagnia Aeronautica Italiana (CAI), operatore noto per servizi governativi e delicati. La CAI gestisce una flotta che include un Dassault Falcon 900 e due Gulfstream G600, registrati con le sigle I-DIEM, I-GATC e I-ANIG.

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Nessuna di queste aeronavi corrisponde al codice 300AB4 inviato dal jet diretto in Iran. Inoltre, il nominativo ICVMN non coincide con AIRCAI, l'identificativo standard utilizzato dalla compagnia per le sue operazioni. Il legame rimane un'ipotesi plausibile data la partenza da Ciampino, ma non esistono prove concrete a sostegno di questa teoria al momento attuale.

Mistero Sul Modello E Impatto

I dati tecnici disponibili sono compatibili con le prestazioni di un jet privato di alta gamma, ma non permettono di distinguere tra modelli come un Gulfstream o un Falcon. La mancanza di una registrazione visibile non implica automaticamente una violazione delle normative, poiché alcuni velivoli possono operare con specifiche restrizioni di visibilità.

Resta il fatto che l'aereo ha mantenuto questa opacità per circa otto ore a terra nella capitale iraniana prima di riprendere il viaggio. La durata della sosta e la rotta scelta continuano a essere al centro dell'attenzione dei media specializzati e delle autorità competenti per eventuali verifiche future.