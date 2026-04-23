Volo trasformato in babysitting: la storia di un passeggero su Reddit

Un passeggero racconta su Reddit la sua esperienza a bordo di un volo Atlanta-Ontario, dove è stato costretto a fare da babysitter a un bambino per quattro ore dopo aver rifiutato di cambiare posto con la madre.

Viaggi are in aereo è diventato, per molti, un vero e proprio banco di prova per la pazienza, soprattutto quando si tratta di affrontare la convivenza forzata in spazi decisamente ristretti.

La questione dei bambini a bordo e del diritto dei genitori a sedere accanto ai propri figli è un argomento che suscita regolarmente dibattiti e opinioni contrastanti. Da una parte, si levano voci che invocano una maggiore comprensione e tolleranza nei confronti delle famiglie in viaggio, riconoscendo le difficoltà logistiche e emotive legate alla cura dei bambini durante un volo.

Dall'altra, emergono rivendicazioni che sottolineano il diritto di ogni passeggero alla tranquillità e al comfort, soprattutto quando si è pagato un supplemento per assicurarsi un posto specifico, magari con più spazio per le gambe o vicino al finestrino. Questa dicotomia tra esigenze familiari e diritti individuali si acuisce quando il semplice rifiuto di cedere il proprio posto si trasforma in una situazione inaspettata e, per alcuni, inaccettabile: quella di ritrovarsi a fare da babysitter non richiesto a diecimila metri d'altezza.

È proprio quanto accaduto a un utente di Reddit, il cui racconto dettagliato ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando un'ondata di polemiche, commenti e richieste di solidarietà nei suoi confronti. Il protagonista di questa singolare vicenda, un uomo di corporatura robusta, aveva pianificato con cura il suo volo da Atlanta a Ontario, scegliendo attentamente un posto a corridoio per godere di maggiore comodità durante le lunghe ore di viaggio.

Tuttavia, l'imbarco a bordo di una madre accompagnata da un bambino di circa 6 anni ha inaspettatamente alterato i suoi piani. La donna, con un tono cortese ma determinato, si è rivolta all'uomo chiedendogli di scambiare posto con lei, al fine di poter sedere accanto al proprio figlio.

L'uomo, tuttavia, ha risposto educatamente ma fermamente, spiegando che aveva deliberatamente pagato un supplemento per assicurarsi un posto a corridoio, proprio per evitare di ritrovarsi in un posto centrale, spesso percepito come meno confortevole. Inizialmente, la madre sembrava accettare la sua decisione e si è accomodata alcune file più indietro. Ma, con una mossa inaspettata, ha di fatto delegato la cura del bambino al malcapitato passeggero.

Da quel momento, per l'uomo è iniziata quella che lui stesso definisce una vera e propria agonia: quattro ore consecutive passate a intrattenere e assistere un bambino desideroso di attenzione.

«Ho dovuto fare da babysitter al bambino per quattro ore filate», racconta l'uomo su Reddit, aggiungendo che il piccolo non smetteva di implorare la sua attenzione, chiedendo continuamente di giocare o di raccontargli storie. Nonostante l'irritazione crescente, l'uomo ha cercato di mantenere la calma e di assecondare le richieste del bambino, cedendo alla sua gentilezza e al suo sguardo implorante.

«Abbiamo preso quattro volte gli snack e abbiamo giocato a ogni singolo gioco sullo schermo. Ogni. Singolo. Gioco», racconta con un misto di esasperazione e rassegnazione.

La situazione, già surreale, ha raggiunto il suo culmine quando il bambino, stremato dalla lunga giornata e dall'eccitazione del volo, si è addormentato sulla spalla del passeggero durante l'ultima ora e mezza di viaggio. L'uomo, pur provando un certo disagio fisico, ha deciso di non svegliarlo, permettendogli di riposare tranquillamente.

«Non dovrebbe essere legale far sedere un bambino così giovane non accompagnato dai propri genitori», lamenta l'utente su Reddit, sottolineando come la madre si sia limitata a ringraziarlo con un sorriso a fine viaggio, senza minimamente riconoscere il peso del compito che gli aveva involontariamente affidato. L'uomo si sente frustrato e incompreso, ritenendo che la madre avrebbe dovuto assumersi la responsabilità della cura del proprio figlio, anziché delegarla a un estraneo.

Nonostante il fastidio e la sensazione di essere stato sfruttato, il protagonista ha scelto di non lamentarsi apertamente sul momento, recitando la parte del passeggero cortese e disponibile.

«Ho sorriso e annuito come se avessi goduto ogni minuto di tutto ciò», racconta con un pizzico di ironia. La sua decisione di non creare scompiglio a bordo è stata dettata dalla volontà di evitare ulteriori tensioni e di non rovinare il viaggio agli altri passeggeri.

Tuttavia, una volta a terra, ha deciso di condividere la sua esperienza su Reddit, sperando di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema e di stimolare un dibattito costruttivo sulle responsabilità dei genitori durante i viaggi aerei





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Voli Aerei Bambini Babysitting Reddit Viaggi Passeggeri Disagio Comportamento A Bordo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volo Ryanair parte vuoto per Marrakech: 200 passeggeri a terra senza controlli di sicurezzaCaos negli aeroporti europei: un volo Ryanair è decollato completamente vuoto lasciando...

Read more »

Muore in volo il russo Sergej Stadler, violinista e direttore d’orchestraIl malore su un aereo diretto a Istanbul: atterraggio di emergenza a Bucarest, ma i soccorsi sono inutili. Aveva 63 anni

Read more »

Il ministro Abodi in Bosnia col volo di Stato per seguire la disfatta della NazionaleMancò a Wimbledon, ma ha seguito la disfatta della nazionale

Read more »

Fabio Volo, la leggerezza travestita da profondità non funziona. Tantomeno la finta spontaneità«Kong...», il programma del conduttore-scrittore, mostra diverse lacune

Read more »

Ryanair cambia le regole, da novembre check-in e bagagli chiudono un'ora prima del voloNovità in vista per chi vola con Ryanair. A partire da martedì 10 novembre 2026,...

Read more »

Volo “fantasma” Ryanair lascia a terra tutti i 200 passeggeri e arriva vuoto a Marrakech: ecco…Un'incredibile falla nella sicurezza all'aeroporto francese di Vatry ha impedito l'imbarco dei viaggiatori

Read more »