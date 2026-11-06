Volo Wizz Air dirottato su Venezia per allarme bomba

Un aeroplano Wizz Air da Praga è atterrato a Venezia il 6 novembre 2024 per un'allerta, smentendo le voci iniziali su una telefonata a Fiumicino. La fonte ufficiale precisa i dettagli.

Un volo della compagnia aerea Wizz Air proveniente da Praga è stato costretto a deviare la propria rotta verso l'aeroporto di Venezia per effettuare un atterraggio di emergenza nella giornata di venerdì. La decisione è stata presa in risposta a un allarme bomba che ha compromesso la sicurezza della destinazione originale, Roma, impedendo l'approdo al previsto aeroporto di Fiumicino. Le autorità aeroportuali hanno confermato i fatti, sottolineando la natura imprevista della situazione che ha interessato i passeggeri a bordo.

Dettagli sull'evento e origine dell'allarme

Secondo quanto dichiarato da una fonte delle autorità aeroportuali, il velivolo è atterrato a Venezia esclusivamente a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza aeronautica generate dall'allerta. La fonte ha fornito una versione dei fatti diversa da quella inizialmente circolata nei media locali, chiarendo la dinamica dell'incidente per evitare malintesi pubblici. L'atterraggio a Venezia ha rappresentato una misura precauzionale standard, necessaria per valutare la fondatezza del segnale ricevuto prima di consentire l'ingresso nello spazio aereo italiano verso la capitale.

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Smentita delle voci su telefonate a Fiumicino

L'agenzia di stampa ANSA aveva precedentemente riportato che l'allarme bomba fosse stato segnalato tramite una specifica telefonata indirizzata alla torre di controllo dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Tuttavia, la fonte ufficiale delle autorità aeroportuali ha categoricamente smentito questa affermazione, definendola inaccurata e non corrispondente alla realtà dei fatti. Questa chiarificazione è fondamentale per stabilire con precisione la catena di comunicazione che ha portato alla decisione di dirottamento del volo, separando i fatti verificati dalle voci di corridoio.

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Impatto sui passeggeri e procedure seguite

Il dirottamento verso Venezia ha comportato una gestione operativa complessa per le autorità competenti, garantendo al contempo la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. La decisione di atterrare a Venezia ha permesso di isolare l'aeromobile in un'area controllata, consentendo le necessarie indagini preliminari senza interrompere il traffico aereo principale a Roma. Questa procedura è tipica in scenari di minaccia aerea, dove la priorità assoluta è la verifica dell'assenza di ordigni esplosivi prima di ogni altra manovra.

Ricadute logistiche e next steps

La situazione ha evidenziato l'importanza della coordinazione tra le diverse autorità aeroportuali italiane e i controlli di frontiera in caso di eventi imprevisti. I passeggeri a bordo del volo Wizz Air sono stati sottoposti ai protocolli di sicurezza vigenti, garantendo la loro incolumità durante la sosta a Venezia. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire che non vi siano altre minacce latenti, mantenendo alta l'attenzione sulle procedure di sicurezza aerea. La vicenda serve a ribadire la solidità dei sistemi di allerta e di risposta alle emergenze nel settore dell'aviazione civile italiana.