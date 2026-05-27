Von der Leyen: "Le prossime settimane decisive per l'adesione dell'Ucraina all'UE"

Discussione tra la presidente della Commissione europea e Zelenskiy sul percorso di integrazione di Kiev, con focus su difesa e riforme. Sostegno europeo rafforzato dopo la sconfitta di Orban.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato di aver discusso con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, sottolineando che le prossime settimane saranno cruciali per compiere progressi decisivi nel processo di integrazione.

L'incontro, avvenuto in un contesto di forte tensione geopolitica a due anni esatti dall'inizio dell'invasione russa, è stato occasione per ribadire il sostegno europeo a Kiev, non solo sul fronte politico-istituzionale ma anche su quello della difesa. Von der Leyen ha infatti affermato che l'Ucraina sarà pienamente integrata negli sforzi europei per potenziare le capacità di difesa aerea e di contro-drone, considerate priorità assolute per la sicurezza del continente.

Questo rafforza il messaggio che l'UE sta lavorando a un supporto concreto e strutturato, al di là degli aiuti militari già in corso. La questione dell'adesione resta però delicata. Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto di offrire all'Ucraina una forma di membership associativa, che permetterebbe la partecipazione alle istituzioni UE senza diritto di voto, come soluzione transitoria. Zelenskiy ha però bollato l'idea come ingiusta, chiedendo invece una chiara prospettiva di adesione piena.

Il presidente ucraino ha ricordato che il suo governo ha portato avanti numerose riforme necessarie per soddisfare i criteri di Copenhagen, e ora vede una finestra di opportunità aperta dalla sconfitta elettorale del premier ungherese Viktor Orban, noto per il suo blocco alle posizioni filo-ucraine. La rimozione di un ostacolo politico significativo potrebbe indeed accelerare i colloqui, anche se restano divergenze su tempi e modalità. Parallelamente, l'integrazione nel settore difesa procede spedita.

L'UE sta varando pacchetti di assistenza militare e sta creando strutture comuni per la produzione di armamenti. L'inserimento dell'Ucraina in queste iniziative, specialmente quelle riguardanti la difesa aerea e la contro-drone warfare, è visto come un passo logico dato il suo lungo combattimento contro le forze russe. Von der Leyen ha sottolineato che Kiev avrà un ruolo centrale nel definire queste capacità, che saranno poi a disposizione di tutta l'Europa.

Questo approccio mira a costruire un partenariato strategico duraturo, trasformando l'Ucraina da semplice ricevente di armi a co-sviluppatore di tecnologie difensive. Il tutto mentre continuano i bombardamenti russi e la situazione sul fronte rimane critica, rendendo urgente non solo il sostegno militare ma anche la prospettiva di un futuro europeo chiaro per Kyiv





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