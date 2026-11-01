Vortice polare: maltempo in Italia, neve e venti forti dal 2 al 8 novembre

Vortice polare colpisce l'Italia dal 2 al 8 novembre con neve sugli Appennini, piogge intense e venti fino a 100 km/h. Allerta arancione per Sud e Adriatico.

Il freddo in arrivo in Italia segna l'inizio di una fase meteorologica critica, con la prima settimana di novembre caratterizzata da temperature nettamente inferiori alle medie stagionali. Fenomeni come le nevicate sull'Appennino, piogge intense e forti raffiche di vento stanno alterando il clima nazionale. Questa situazione è dovuta al vortice polare, una massa di aria fredda proveniente dal Nord Europa che ha raggiunto il Mediterraneo. Le conseguenze sono un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. A fornire queste indicazioni sono le ultime previsioni pubblicate dall'Aeronautica Militare. I dati confermano l'arrivo di masse d'aria di origine polare nel periodo compreso tra il 2 e l'8 novembre.

Cronaca Meteorologica dal 2 all'8 novembre

Secondo le analisi di 3Bmeteo, lunedì 2 novembre sarà una delle giornate più perturbate dell'intera settimana. In questo frangente, le precipitazioni saranno abbondanti e le raffiche di vento potranno raggiungere punte di 100 chilometri orari. Il quadro termico delineato dall'Aeronautica Militare mostra un calo generalizzato delle temperature su tutto il territorio nazionale. Le anomalie saranno particolarmente evidenti lungo la dorsale appenninica e nelle zone limitrofe ad essa. Tuttavia, il calo termico non sarà accompagnato ovunque dalle stesse condizioni meteorologiche, creando differenze regionali significative.

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Al Nord prevarranno condizioni relativamente più asciutte rispetto al resto del Paese, dove il maltempo sarà più marcato. Le piogge e i temporali si concentreranno soprattutto sulle regioni meridionali e lungo il versante adriatico. Per lunedì 2 novembre, le previsioni indicano temperature massime generalmente comprese tra 13 e 17 gradi al Nord. Al Centro i valori oscillano tra 14 e 18 gradi, mentre al Sud si attestano tra 13 e 16 gradi. Questi valori si riferiscono alle previsioni generali per le tre macroaree, con differenze locali legate all'altitudine e alle condizioni atmosferiche specifiche.

Il picco del peggioramento al Sud e Adriatico

Il peggioramento raggiungerà una delle sue fasi più intense proprio lunedì 2 novembre. Secondo 3Bmeteo, il minimo di bassa pressione si posizionerà sul basso Tirreno, alimentando venti forti e precipitazioni particolarmente intense al Meridione. Le aree maggiormente esposte saranno Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Abruzzo. I fenomeni saranno più insistenti sui versanti adriatici e ionici e nelle zone interne di queste regioni. Al Nord sono previsti addensamenti soprattutto su Emilia-Romagna e Triveneto, con qualche precipitazione sulla Romagna.

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Condizioni più soleggiate interesseranno invece altre zone settentrionali, creando un netto contrasto con il resto della penisola. Al Centro, le piogge colpiranno prevalentemente il versante adriatico e l'Appennino, mentre sulle regioni tirreniche saranno possibili schiarite più ampie. La situazione più delicata riguarderà il Sud, dove potranno verificarsi rovesci intensi e temporali. Particolare attenzione è rivolta al Salento e all'area del Metapontino, considerate zone critiche per la sicurezza idrogeologica. Un altro problema significativo sarà il vento, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Nevicate sull'Appennino e Allerta Arancione

Il primo impulso freddo di novembre porta anche le nevicate sui rilievi appenninici. Nel bollettino meteorologico del 1° novembre, la Protezione civile indica nevicate al di sopra dei 1.000-1.200 metri sull'Appennino emiliano, marchigiano, abruzzese e laziale. Gli accumuli saranno generalmente deboli e localmente moderati sui rilievi abruzzesi e laziali. Per lunedì 2 novembre, 3Bmeteo prevede nevicate sul settore appenninico centrale a partire da circa 1.400 metri. La quota neve è prevista in rialzo nel corso della giornata, favorendo condizioni più critiche.

Sono attese precipitazioni nevose anche sull'Appennino romagnolo, mentre al Sud la neve interesserà principalmente le cime più elevate. Il peggioramento ha portato la Protezione civile a innalzare il livello di attenzione nazionale. Il bollettino nazionale emesso domenica 1° novembre alle 14:55 prevede per lunedì 2 novembre un'allerta arancione in Puglia per rischio temporali e rischio idrogeologico. Le zone interessate includono Gargano, Tavoliere, Salento, Subappennino Dauno e Puglia centrale. Un'allerta arancione è stata diramata anche in Basilicata per rischio idrogeologico.

Evoluzione meteorologica da martedì 3 novembre

L'allerta gialla riguarda settori di Abruzzo, Campania, Molise, Calabria e Sicilia, oltre ad alcune zone di Puglia e Basilicata. Le tipologie di rischio variano a seconda dei territori interessati. La Protezione civile segnala per lunedì precipitazioni con accumuli generalmente elevati sulla Basilicata centro-settentrionale e sulle aree interne della Puglia centrale. Piogge importanti potranno interessare anche i versanti orientali dell'Appennino abruzzese e molisano e alcuni settori della Campania. Il vento potrà provocare raffiche fino a 100 km/h, secondo 3Bmeteo, con mari agitati e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

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Il maltempo dovrebbe cominciare ad attenuarsi da martedì 3 novembre, quando il vortice depressionario si sposterà verso la Grecia. Sull'Italia continueranno ad arrivare correnti nordorientali, ma con precipitazioni più isolate e schiarite progressivamente più ampie. Mercoledì 4 novembre sono previsti fenomeni generalmente sporadici, con un parziale recupero delle temperature soprattutto sulle regioni occidentali. Per un cambiamento più generalizzato bisognerà guardare alla settimana successiva, che promette condizioni climatiche diverse rispetto a questa ondata polare.