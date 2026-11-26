Analisi dell'impatto del voto femminile nelle elezioni spagnole del 29 novembre 2025. Il Psoe perde consensi mentre Vox conquista le giovani donne.

Le elezioni politiche in Spagna, fissate per domenica 29 novembre, rappresentano un momento cruciale dove il voto delle donne potrebbe determinare la formazione del nuovo governo nazionale. Con le elettrici che superano la metà della popolazione avente diritto, la scelta femminile sta diventando il fattore decisivo per l'equilibrio di potere politico nel paese. L'istituto demoscopico 40dB rileva che sei donne su dieci sono ancora indecise, segnalando un 7,8% dell'elettorato femminile senza una destinazione di voto definita.

Dinamiche elettorali e trend storici

La politologa e sociologa spagnola Cristina Monge spiega come, fin dalle prime fasi della democrazia spagnola, le donne si siano storicamente allineate a posizioni ideologiche più a sinistra rispetto agli uomini. I governi socialisti del Partito Socialista Obrero Español (Psoe) hanno svolto un ruolo centrale nell'emancipazione femminile attraverso leggi sull'aborto, contro la violenza di genere e per la parità sul lavoro. Alle elezioni politiche del 2023, le donne costituivano il 56,1% dell'elettorato socialista e il 50,8% di quello del Partido Popular, mentre solo il 34% votava per Vox.

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Crisi di fiducia e scandali del Psoe

Dall'estate del 2025, il rapporto di fiducia tra il Psoe e le sue elettrici è stato gravemente compromesso da una serie di scandali interni. A giugno, registrazioni trapelate hanno mostrato l'ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos e il suo collaboratore Koldo García fare commenti sessisti sulle donne. In luglio, le accuse di molestie sessuali contro Francisco Salazar, stretto collaboratore di Pedro Sánchez, hanno ulteriormente alimentato la crisi di leadership socialista all'interno del partito.

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Strategie di contrasto e nuove misure

Nonostante la perdita di consensi, il Psoe mantiene la prima posizione tra le donne secondo le ultime stime del 40dB, con il 33,9% delle preferenze, seguita dal Partido Popular con il 30,3% e Vox con il 16,3%. Per riconquistare il consenso, il premier spagnolo ha posto al centro della campagna la difesa dei diritti acquisiti dalle donne. A cinque giorni dal voto, l'esecutivo ha esteso da 19 a 20 settimane le vacanze di maternità e paternità retribuite al 100%, una mossa sostenuta dalla ministra Yolanda Díaz per ridurre le penalizzazioni professionali legate alla maternità.

Ascenso di Vox tra le giovani

Il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo ha accusato Sánchez di aver approvato queste misure a fini elettorali, cercando di sottrarre voti al Psoe sfruttando la sua crisi di credibilità femminista. Tuttavia, è soprattutto Vox a guadagnare terreno nell'elettorato femminile, con un'analisi di Mapa Electoral che mostra un triplicato consenso tra le donne di 18-29 anni, passato dal 4,4% al 13,6% dal 2023. Questo avanzamento avviene nonostante le posizioni del partito di Santiago Abascal, che propone di abrogare la legislazione sulla violenza di genere sostituendola con norme sulla violenza intra-familiare.