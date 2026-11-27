Dopo il successo alle elezioni generali, Vox punta a vincere le regionali. Abascal cerca di unire il paese contro le autonomie. Una sfida storica per il partito di estrema destra spagnola.

Il partito di estrema destra Vox, guidato da Santiago Abascal, si prepara a sfidare le elezioni regionali in un momento cruciale per la sua ascesa politica. Dopo aver consolidato la sua posizione come potenziale kingmaker a livello nazionale, il leader del Vox mira a tradurre il successo parlamentare in controllo amministrativo regionale. Questa mossa strategica mira a espandere l'influenza del partito oltre il Congresso, toccando le radici del potere decentralizzato spagnolo. La campagna si concentra sulla difesa dell'unità nazionale e sulla critica ferrea alle amministrazioni locali, specialmente quelle controllate da forze separatiste. Abascal ha dichiarato che l'obiettivo è dimostrare che la sua visione di una Spagna unita e centralizzata è l'unica via percorribile per risolvere le crisi economiche e sociali attuali.

La narrazione politica costruita da Santiago Abascal durante la recente campagna elettorale generale ha avuto come obiettivo principale il Primo Ministro socialista Pedro Sanchez. Abascal ha descritto Sanchez come una minaccia esistenziale per la nazione, accusandolo di non aver difeso adeguatamente la Spagna da infiltrazioni straniere e migrazioni illegali. In particolare, il leader del Vox ha criticato aspramente la gestione del Primo Ministro riguardo all'attraversamento di massa di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta nel luglio scorso. Abascal ha definito queste elezioni come anormali, sostenendo che l'esistenza, la dignità e l'unità della nazione siano in gioco. Questa retorica aggressiva mira a polarizzare l'elettorato e a consolidare la base del suo partito contro quello che percepisce come un establishment corrotto e inefficace.

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Origini e Radici Ideologiche

La determinazione di Santiago Abascal a difendere l'unità spagnola è radicata nella sua infanzia trascorsa nel Paese Basco, un'area segnata da decenni di violenza separatista. Cresciuto ad Amurrio durante l'apice delle attività dell'ETA, un gruppo separatista che ha ucciso più di 850 persone in Spagna nel corso di mezzo secolo, Abascal ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze del terrorismo. Sua famiglia ha subito attacchi diretti, inclusi lanci di bottiglie Molotov contro il negozio di abbigliamento di suo padre, graffiti minacciosi e l'incendio della struttura nel 1999. Costruire una nuova immagine di sé richiede una profonda trasformazione, ma per Abascal la resistenza è stata una costante fin dall'infanzia, quando la sua famiglia ha ricostruito il negozio con vetri antiproiettile. Questa storia personale di persecuzione e resilienza è diventata un pilastro della sua identità politica e personale, utilizzata per giustificare la sua intransigenza contro qualsiasi forma di separatismo o decentralizzazione del potere statale. Abascal racconta spesso questa storia ai suoi cinque figli, credendo che narrare la storia della persecuzione della famiglia rafforzi il carattere della prossima generazione e prepari loro a difendere i valori nazionali di fronte a minacce percepite.

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Strategie Elettorali e Alleanze

Nel tentativo di ampliare la sua base di consenso oltre le tradizionali roccaforti del Sud, il Partito Vox ha adottato nuove strategie comunicative e alleanze tattiche. Il manifesto del partito, intitolato "Common Sense", sposta l'enfasi dalla semplice difesa territoriale a questioni socioeconomiche, promettendo di priorizzare i cittadini spagnoli nell'accesso ai servizi pubblici e di rafforzare i confini nazionali. Abascal ha tourato oltre 30 città e paesi nelle ultime settimane per mobilitare gli elettori, specialmente nelle province marginali dove il sistema elettorale D'Hondt favorisce i grandi partiti. Per la prima volta, il Vox ha persino chiesto voti ai sostenitori di partiti separatisti di destra, come Aliança Catalana, condividendo agende su sicurezza, economia e migrazione. Esperti come Guillermo Fernandez della Complutense University di Madrid definiscono questa mossa puramente tattica, sottolineando che il Vox non riconosce legittimità ai partiti separatisti nella politica spagnola. Nonostante queste aperture tattiche, Abascal rifiuta l'idea che il suo partito abbia ammorbidito il suo impegno per una Spagna unita, ribadendo il suo amore per la nazione e la sua identità basca.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Le stime elettorali indicano che il Vox potrebbe ottenere tra il 17% e il 18% dei voti nelle elezioni generali, fornendo un percorso potenziale verso un governo di coalizione con il Partito Popolare (PP), che si attesta intorno al 30-31%. Per formare un governo di maggioranza, che richiede 176 seggi nel Congresso da 350 membri, la vittoria del Vox dipende fortemente dai risultati nelle province più piccole. Dopo aver perso circa 600.000 voti nelle province marginali nel 2023, costandogli un terzo dei suoi seggi, Abascal ha intensificato la sua presenza territoriale. La prossima fase cruciale per il Vox sarà quella di consolidare questi guadagni elettorali in un'effettiva capacità di governare a livello regionale e nazionale, affrontando le sfide economiche e sociali che secondo il partito hanno portato a un declino istituzionale. I prossimi passi includono la formazione di governi locali in collaborazione con i partner di coalizione e l'implementazione delle politiche promesse nel manifesto, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla gestione dei flussi migratori. L'obiettivo finale di Santiago Abascal rimane quello di trasformare il Vox da partito di opposizione radicale a forza di governo stabile, capace di influenzare le politiche nazionali e regionalizzarne l'applicazione secondo i principi di unità e centralizzazione che ha difeso per tutta la sua carriera.