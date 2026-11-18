Vox e Santiago Abascal hanno imposto una claque su TVE, disarmando David Broncano e garantendosi applausi per inerzia in una puntata record.

Lo scorso 9 novembre, il conduttore David Broncano ha ospitato sul suo programma televisivo spagnolo il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal. Questa trasmissione, nota per il suo pubblico giovane e reattivo, ha registrato un picco di ascolti senza precedenti durante quella serata specifica. Tuttavia, la rilevanza dell'evento risiede non nei numeri, ma nelle circostanze altamente insolite che hanno preceduto la messa in onda dello spettacolo.

Condizioni imposte da Santiago Abascal

Santiago Abascal ha accettato l'invito a partecipare alla trasmissione solo sotto una condizione precisa e non negoziabile. Ha richiesto che il pubblico presente in studio fosse selezionato esclusivamente tramite un'agenzia di reclutamento vicina al suo partito politico, Vox. Questa decisione nasceva dalla percezione del leader di estrema destra secondo cui il pubblico abituale del programma era troppo progressista e partecipe, e di conseguenza avrebbe potuto contestarlo attivamente durante il dibattito.

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La richiesta di Abascal è stata interpretata come un tentativo di garantire una protezione contro il dissenso e di controllare l'atmosfera generale della puntata. Il leader di Vox ha chiaramente espresso la volontà di non trovarsi di fronte a obiezioni o critiche dirette da parte degli spettatori in studio durante le sue interviste. Questa mossa strategica ha segnato un punto di rottura rispetto alle normali dinamiche televisive in cui l'interazione spontanea con il pubblico è centrale.

Il compromesso di Freak Antoni e TVE

La rete televisiva spagnola, in riferimento al conduttore Freak Antoni e al team di produzione di David Broncano, ha accettato di acconsentire alla richiesta di Abascal. Questa decisione ha suscitato critiche immediate, poiché ha permesso a un candidato con simpatie neofasciste di introdurre una claque di fatto, simile a quanto si verificherebbe in altri contesti politici con gruppi affiliati a formazioni estreme. L'accettazione di questa condizione da parte della rete ha sollevato interrogativi etici sulla gestione del dibattito pubblico.

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La mossa del leader di Vox ha dimostrato la permeabilità del servizio pubblico televisivo di fronte alle pressioni politiche. Abascal ha sfruttato questa apertura per irregimentare il dispositivo più utile a certificare la credibilità dell'ospite, ovvero la platea in studio. Disarmando così il conduttore David Broncano, che si è trovato in una posizione di evidente imbarazzo, Abascal ha di fatto impadronito del programma durante la sua durata.

Applausi per inerzia e silenzio tombale

Al momento dell'ingresso in studio, Santiago Abascal è stato accolto da un'ovazione generale, un segnale che si è ripetuto ogni volta che ha parlato di temi sensibili come l'immigrazione, la violenza di genere e la guerra. Per il resto del tempo, un silenzio tombale, alieno al clima abituale del programma, ha creato un'atmosfera di forte disagio per David Broncano, costretto a gestire un ospite che godeva di un supporto artificiale e preorganizzato.

Questo scenario ha permesso ad Abascal di parlare senza interruzioni, trasformando il programma in un bivacco di manipoli a sua disposizione. La reazione del pubblico, guidata dalla selezione dell'agenzia legata a Vox, ha garantito che ogni intervento del leader di estrema destra ricevesse approvazione immediata. La dinamica ha disorientato il conduttore, che non poteva reagire con la consueta ironia o critica, vedendosi costretto ad accettare applausi per inerzia.

Conseguenze e impatto sul dibattito pubblico

La puntata ha registrato i dati di ascolto più alti della stagione televisiva, confermando il successo mediatico della strategia adottata da Santiago Abascal. Nonostante il successo in termini di numeri, la mossa ha messo in luce la vulnerabilità dei meccanismi televisivi tradizionali quando di fronte a richieste di controllo politico. Il leader di Vox ha dimostrato di essere coerente con la sua strategia politica, utilizzando gli strumenti televisivi per consolidare la propria narrazione senza opposizione.

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Questa vicenda evidenzia come l'avanguardia televisiva, spesso seria e critica, possa essere aggirata attraverso accordi operativi. La situazione ha sollevato dibattiti sulla responsabilità dei media pubblici e privati nel garantire un dibattito libero e non manipolato. L'episodio rimane un caso studio su come il controllo del pubblico possa alterare radicalmente la percezione di un evento mediatico e sulla capacità di una forza politica di imporsi in spazi tradizionalmente critici.